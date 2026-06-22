قبيل مواجهة النشامى .. منتخب الجزائر يخسر مهاجمه

خبرني - تلقى المنتخب الجزائري ضربة قوية في مشاركته بكأس العالم عام 2026، بعد تأكد غياب المهاجم محمد عمورة عن بقية مباريات دور المجموعات، إثر إصابة تعرض لها في الفخذ خلال الحصص التدريبية، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية مختلفة.

وتشير المعطيات إلى أن مدة غياب اللاعب تُقدَّر بنحو أسبوعين، مما يعني انتهاء مشاركته في الدور الأول من البطولة، في وقت كان يُعوَّل عليه لتعزيز القوة الهجومية للخضر.

ويأتي هذا الغياب في ظرف حساس، حيث سيواجه المنتخب الجزائري كلا من الأردن والنمسا في مباراتين حاسمتين، بعد بداية صعبة شهدت خسارة ثقيلة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، مما جعل مهمة العودة إلى سباق التأهل أكثر تعقيدا.