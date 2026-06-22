إيران تصدر 36 مليون برميل نفط خلال 5 أيام

خبرني - أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تصدير 36 مليون برميل من النفط الخام خلال 5 أيام، منذ دخول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران الجاري، في خطوة تعكس تعافيا سريعا لصادرات النفط بعد أشهر من التراجع بسبب الحرب والحصار البحري.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مجموعة "تانكر تراكرز" الاقتصادية، المتخصصة في تتبع شحنات النفط، أن إيران صدرت 36 مليون برميل من النفط الخام منذ اليوم التالي لتوقيع مذكرة التفاهم وحتى اليوم، فيما لا تزال كميات مماثلة تقريبا قيد النقل أو التخزين في المياه المحيطة بإيران وعلى متن ناقلات النفط.