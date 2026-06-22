جامعة الشرق الأوسط وشركة رؤية عمّان توقعان اتفاقية تعاون لبناء مسارات وشراكات فريدة

خبرني - وقّعت جامعة الشرق الأوسط اتفاقية تعاون مع شركة رؤية عمّان، في خطوة تستهدف توسيع مسارات التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، بما ينسجم مع رؤيتها في الانفتاح على مختلف القطاعات وتعزيز أثرها التنموي والمجتمعي.

وقّع عن الجامعة، رئيستها الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، بحضور نائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، فيما وقّع عن الشركة، مديرها العام عطوفة أمجد العناسوه، إلى جانب ممثلي الشركة.

وفي هذا الصدد، بيّن نائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين أن الجامعة تنظر إلى الشراكات المؤسسية باعتبارها رافعة للتنمية وفرصة لتبادل الخبرات وصناعة الأثر المستدام، مشيرًا إلى أن جامعة الشرق الأوسط نجحت في بناء نموذج جامعي متكامل يحتذى به.

من جانبها، قالت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين إن الاتفاقية تأتي انسجامًا مع الخطة الاستراتيجية الخامسة للجامعة التي ترتكز على محوريّ التأثير والريادة، وتجسد توجه الجامعة نحو توسيع دائرة شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يعزز أثرها التنموي والمعرفي في المجتمع.

بدوره، أشار المدير العام لشركة رؤية عمّان عطوفة أمجد العناسوه إلى أن الاستثمار في الطاقات الشبابية والمعرفة المتخصصة أصبح أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، الأمر الذي يجعل من التعاون مع جامعة الشرق الأوسط الرائدة خيارًا استراتيجيًا يسهم في تحقيق قيمة مضافة للمؤسسات والمجتمع على حد سواء.