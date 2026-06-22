ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73035 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73035 شهيدا، و173368 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة ذاتها أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء جدد، و11 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1024 شهيدا، والإصابات إلى 3260، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.

وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.