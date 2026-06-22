مباراة الجزائر والأردن.. بيتكوفيتش يعد بانتفاضة والسلامي يرفع سقف التحدي

خبرني - أكد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن فريقه مصيره بيده، حينما يواجه نظيره الأردني صباح الثلاثاء، بالجولة الثانية بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وكان منتخب الجزائر قد خسر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى أمام المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، فيما خسر منتخب الأردن بهدف مقابل ثلاثة أمام النمسا.



وقد يودع المنتخب المعروف باسم "محاربي الصحراء" البطولة إذا خسر أمام الأردن، إلى جانب حصول النمسا على نقطة أمام الأرجنتين في المواجهة الأخرى بالمجموعة.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: "الشيء المؤكد هو أننا سنحاول أن نملك مصيرنا بأيدينا وأن نقدم أداء يليق بهدفنا".



ويعود الظهور الأخير للمنتخب الجزائري في كأس العالم إلى نسخة عام 2014 في البرازيل، حيث وصل الفريق إلى دور الستة عشر ويأمل في تحقيق ذلك مجددا بالنسخة الحالية من البطولة.

وأوضح بيتكوفيتش أن فريقه لم يكن سيئا أمام الأرجنتين، موضحا أن مواجهة الأردن ستمثل فرصة مهمة لإظهار إمكانيات الفريق وهو ما لم يتوفر أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم.

وتابع مدرب الجزائر: "لقد لعبنا بشكل جيد، لكننا عوقبنا بمهارات فردية مميزة من ليونيل ميسي".

ثقة السلامي

بدوره، قال المغربي جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، إن القلق والارتباك لم يعدا لهما وجود في المنتخب الأردني، وذلك قبل مواجهة الجزائر.

وأبدى السلامي ثقته في قدرة المنتخب الأردني الملقب بـ"النشامى" على تقديم أداء أفضل أمام الجزائر، وقال في مؤتمر صحفي قبل المواجهة: "نعلم أن الخوف الذي انتابنا في المباراة الأولى لم يعد موجودا الآن".



وأضاف: "اللاعبون باتوا أكثر ثقة الآن وواثقين في إمكانياتهم، وأراهم في حالة جيدة وهم متأكدون بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم على أرض الملعب".

وعن منافسه منتخب الجزائر قال: "لقد لعبوا في المباراة الأولى أمام أبطال العالم، الفريق الجزائري قوي في الهجوم وسريع ولديه لاعبون كبار حتى في مقاعد البدلاء".

مباراة الجزائر ضد الأردن في المونديال والقنوات الناقلة

تقام مباراة الجزائر ضد الأردن الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026 على ملعب ليفاي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة فجرا (06:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر ومصر، و(04:00) فجرا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الأردن

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