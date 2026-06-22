جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حديثه عن احتمال اضطلاع سوريا بدور في مواجهة حزب الله في لبنان، قائلاً في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إنه أصبح قريباً من تسليم ملف حزب الله إلى سوريا.
ومنذ أيام قليلة قال ترمب ، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، إنه ناقش مع الشرع مسألة حزب الله، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وجاء ذلك بعد يوم من قوله أمام مراسلين إن سوريا قد تقوم بعمل "أفضل" من إسرائيل في مواجهة الحزب اللبناني.
لكن رئيس المرحلة الانتقالية السوري، أحمد الشرع، نفى الأحد مجدداً وجود أي نية لتدخل عسكري مباشر في لبنان، وقال في مقابلة إعلامية إن كلام ترمب "أسيئ فهمه".
وليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ترمب احتمال دور سوري في لبنان ضد حزب الله، وهو طرح يثير حساسيةً خاصةً في لبنان، حيث بدأ الوجود العسكري السوري عام 1976 خلال الحرب الأهلية، قبل أن ينتهي بانسحاب القوات السورية عام 2005.
واللافت في تصريحات ترمب الأخيرة كان تأكيده بحسب رويترز، ردّاً على سؤال أحد المراسلين، أنه تحدث فعلاً مع الشرع بشأن حزب الله، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل عن موعد المحادثة أو مضمون رد الرئيس السوري.
ولم يصدر تعليق رسمي سوري وقتها على تصريح ترمب الأخير. لكن الشرع كان قد نفى، قبل أيام من قمة السبع، ما قال إنها شائعات عن نية سوريا التدخل عسكرياً في لبنان.
كذلك لم تعلّق الحكومة اللبنانية على ما قاله ترمب أمام المراسلين. وسألت بي بي سي عربي المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عما إذا كان لدى الوزير يوسف رجي تعليق على تصريحات ترمب ، فجاء الرد: "لا تعليق".
وفي إسرائيل، علّق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على تصريحات ترمب ، قائلاً، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية بحسب ما نشرته القناة على موقعها، إن إسرائيل "ليست بحاجة" إلى الرئيس السوري أحمد الشرع في لبنان. وأشار كاتس إلى الشرع باسمه السابق "الجولاني"، واصفاً إياه بأنه "إرهابي ببدلة"، وأضاف أن إسرائيل "تقوم بالعمل بنفسها"، في إشارة إلى عملياتها العسكرية ضد حزب الله.
ماذا قال ترمب تحديداً؟
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكثر من مرة خلال هذا الشهر، عن احتمال اضطلاع سوريا بدور في مواجهة حزب الله في لبنان بطلب منه.
وقال الأحد 21 يونيو/حزيران لفوكس نيوز إنه محبط من عدم قدرة إسرائيل على "إبعاد حزب الله" وإنه على وشك تسليم هذه المهمة إلى سوريا لأن أحمد الشرع - بحسب ترمب - "يستطيع القيام بعمل أكثر دقة".
وفي 16 يونيو/حزيران الحالي، خلال لقاء جمعه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، قال ترمب للصحفيين إنه اقترح على إسرائيل أن "تترك سوريا تتولى أمر حزب الله"، مضيفاً: "لأكون صريحاً، أعتقد أنهم قد يقومون بعمل أفضل".
وجاء كلام ترمب في سياق رده على سؤال عن الهجمات الإسرائيلية في لبنان، ومدى تأثيرها على المسار الدبلوماسي المتصل بإيران.
وأشاد ترمب بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قائلاً إن من "يدير سوريا الآن" قام، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وآخرين، بعمل "مذهل" في إعادة توحيد البلاد. وأضاف أن الشرع "ليس ملاكاً"، لكنه "قام بعمل رائع" في سوريا، وأنه يتعامل جيداً مع حزب الله "ولا يحبهم"، بحسب تعبيره.
ثم انتقد ترمب طريقة تعامل إسرائيل مع حزب الله في لبنان، قائلاً إن إسرائيل تقاتل الحزب منذ وقت طويل، وإن "عدداً كبيراً جداً من الناس يُقتلون". وأضاف أنه "ليس من الضروري تدمير مبنى سكني في كل مرة" يجري فيها البحث عن شخص، لأن في تلك المباني كثيرين "ليسوا جميعاً من حزب الله"، على حد قوله.
وفي اليوم التالي، 17 يونيو/حزيران، أفادت وكالة رويترز بأن ترمب أكد، ردّاً على سؤال أحد المراسلين، أنه تحدث فعلاً مع الشرع بشأن حزب الله. وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس السوري مستعداً لمواجهة الحزب، قال ترامب إنه سيتحدث عن ذلك لاحقاً.
وكان لافتاً أن ترمب لم يذكر، في تصريحاته، أي دور للجانب اللبناني الرسمي، ولم يتحدث عن إبلاغ السلطات اللبنانية أو التشاور معها بشأن أي دور سوري محتمل في لبنان.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد استبعد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية في 11 يونيو/حزيران، انجرار الرئيس السوري إلى الساحة اللبنانية، قائلاً إن الشرع يتمتع "بحس عالٍ من المسؤولية والوعي السياسي" ولن ينجر إلى "الوحول اللبنانية".
ما الذي صدر عن الجانب السوري حتى الآن؟
تصريح الشرع يوم الأحد، جاء بعد ساعات قليلة فقط على إعلان ترمب لفوكس نيوز إنه قريب من تسليم ملف حزب الله إلى سوريا. وكان الشرع هذه المرة أكثر وضوحاً وتفصيلاً في نفيه فكرة التدخل السوري العسكري المباشر في لبنان.
وقال في لقاء إعلامي على قناة "المشهد" إنّ "ترمب أبدى انزعاجه من ما يحصل في لبنان، لكن تصريحه أُخذ وكأن القوات السورية ستدخل غداً صباحاً إلى لبنان. وهذا خطأ".
وفي تصريح غير مسبوق حول العلاقة مع حزب الله قال الشرع إنّ الحديث مع الولايات المتحدة كان يدور حول مساهمة دمشق في البحث عن "مخرج آمن وهادئ للأزمة، وليس حول أي تدخل عسكري مباشر".
وأضاف أنّ سوريا "يمكن أن تؤدي دوراً إيجابياً عبر دعم الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها الرسمية وفتح قنوات التواصل بين مختلف القوى اللبنانية، بما فيها حزب الله".
وفي 13 يونيو/حزيران، نفى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقاء مع وجهاء وأعيان من ريف دمشق في قصر الشعب، ما وصفها بأنها "إشاعات" عن تدخل سوري في لبنان.
وقال الشرع إن "ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان غير صحيح"، مضيفاً: "ما نطرحه دائماً هو وقف الحرب، وتقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز الربط الاقتصادي، وتهدئة الأوضاع في لبنان قدر الإمكان".
وتحدث الشرع عن العلاقات اللبنانية السورية قائلاً إنها بنيت، في عهد النظام السابق، على "أسس غير سليمة". وأشار إلى وجود "جرح لبناني" بسبب التدخلات السورية في لبنان، و"جرح سوري" بسبب تدخلات حزب الله في سوريا.
وجاءت هذه التصريحات أيضاً بعد أيام من تلميح ترمب ، في مقابلة مع شبكة أن بي سي، إلى إمكان أن تساعد سوريا في التعامل مع حزب الله في لبنان.
وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" في 16 يونيو/حزيران عن مصدر سوري، لم تسمّه، أن دمشق تستبعد التدخل العسكري المباشر ضد حزب الله، لأن العالم العربي قد ينظر إلى خطوة كهذه باعتبارها خدمةً للمصالح الإسرائيلية.
كما نقلت الهيئة عن المصدر نفسه أن تركيا بعثت برسائل إلى مسؤولين سوريين تحثهم فيها على تجنب مواجهة مباشرة مع حزب الله، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعزيز موقع إسرائيل الاستراتيجي في المنطقة.
نصف قرن على دخول القوات السورية إلى لبنان
بدأ التدخل العسكري السوري المباشر في لبنان في أواخر مايو/أيار 1976، بعد نحو عام على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، في سياق تصاعد القتال بين "الحركة الوطنية اللبنانية"، وهي تحالف ضم قوى يسارية وقومية وإسلامية مدعومة من فصائل فلسطينية مسلحة، و"الجبهة اللبنانية" التي ضمت أحزاباً وقوى مسيحية يمينية أبرزها حزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرار.
وبررت دمشق تدخلها، في عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، بالسعي إلى وقف الحرب ومنع انهيار لبنان واتساع الصراع. لكن التدخل جاء أيضاً بعد اتصالات وطلبات دعم من قوى لبنانية مسيحية كانت تتعرض لضغط عسكري كبير من خصومها في ذلك الوقت.
وفي مرحلته الأولى، وضع التدخل السوري القوات السورية عملياً في مواجهة فصائل فلسطينية وقوى من الحركة الوطنية اللبنانية، بعدما كانت دمشق قد دعمت في مراحل سابقة أطرافاً فلسطينية ولبنانية أخرى أو حاولت التأثير في مسار التسويات. ثم تبدلت تحالفات سوريا داخل لبنان لاحقاً أكثر من مرة، بحسب موازين القوى وحسابات دمشق الإقليمية والداخلية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1976، مُنح الوجود العسكري السوري غطاءً عربياً عبر "قوات الردع العربية" التي أُنشئت بقرار من جامعة الدول العربية، لكنها أصبحت عملياً ذات غالبية سورية.
واستمر الوجود العسكري والأمني السوري في لبنان حتى عام 2005، حين سحبت دمشق قواتها بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وتحت ضغط احتجاجات لبنانية واسعة وقرار مجلس الأمن الدولي 1559. وأبلغت سوريا الأمم المتحدة في 26 أبريل/نيسان 2005 بأنها استكملت سحب قواتها ومعداتها وأجهزتها الاستخباراتية من لبنان.
حزب الله في سوريا
بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في سوريا عام 2011، وتحولها لاحقاً إلى صراع مسلح، تدخل حزب الله عسكرياً دعماً لقوات النظام السوري في مواجهة فصائل المعارضة المسلحة وتنظيمات جهادية.
وقاتل الحزب إلى جانب القوات السورية في مناطق عدة، من ريف حمص والقصير قرب الحدود اللبنانية، وصولاً إلى حلب ومحيط دمشق ومناطق أخرى. وبدأ حزب الله الإقرار بدوره في سوريا تدريجياً، من الحديث عن حماية مقامات دينية شيعية وقرى حدودية، إلى تأمين الحدود اللبنانية، ثم الإعلان صراحةً عن مشاركته في معارك داخل سوريا. وخسر الحزب خلال تلك الحرب عدداً كبيراً من مقاتليه وقيادييه.
وفي مرحلة لاحقة، خاض حزب الله معارك ضد مسلحين سوريين على الحدود اللبنانية السورية، ولا سيما في جرود عرسال والقلمون.
وفي عام 2017، شن الجيش اللبناني، بقيادة العماد جوزاف عون آنذاك، عمليةً عسكريةً ضد تنظيم الدولة الإسلامية في جرود رأس بعلبك والقاع، في حين كان حزب الله والجيش السوري يخوضان عمليات على الجانب السوري ومناطق حدودية أخرى. وأكد الجيش اللبناني في حينه أنه لا ينسق عملياته مع حزب الله أو الجيش السوري.
ومع سقوط حكم الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تلقى حزب الله ضربةً استراتيجيةً بخسارة حليفه السوري وخط إمداد رئيسي عبر سوريا.
وقالت وكالة رويترز إن مقاتلي الحزب وقادته كانوا قد غادروا سوريا إلى حد كبير في أكتوبر/تشرين الأول 2024 للتركيز على الحرب مع إسرائيل في لبنان، وإن الحزب أرسل، مع تقدم فصائل المعارضة نحو دمشق، ضباطاً للإشراف على انسحاب من تبقى من مقاتليه هناك.
لماذا يبدو الوضع بين لبنان وسوريا أكثر تعقيداً؟
حذّر الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أندرو جيه تابلر، من أن تشجيع تدخل عسكري سوري في لبنان قد ينطوي على مخاطر كبيرة لكل من دمشق وواشنطن.
ورأى تابلر أن حكومةً لا تزال تعمل على بسط سيطرتها داخل سوريا ليست في وضع يسمح لها بفتح جبهات جديدة خارج حدودها.
وفند الباحث مجموعةً من العوامل التي تجعل أي تدخل سوري في لبنان محفوفاً بالمخاطر، قائلاً إن خطوةً كهذه قد تؤدي، أولاً، إلى تصعيد إقليمي أوسع، عبر جذب شبكات مدعومة من إيران في سوريا والعراق وخارجهما.
وثانياً، بحسب تابلر، قد يؤجج أي تدخل عسكري سوري التوترات الطائفية في لبنان والمنطقة. وكتب أن حزب الله سيحاول، على الأرجح، تصوير القوات السورية على أنها قوات من "الجهاديين السنة"، تضم مقاتلين سوريين وأوزبك وأويغور، تستهدف المجتمعات الشيعية، بما قد يعزز الالتفاف حول الحزب في بيئته الأساسية.
وثالثاً، رأى تابلر أن أي وجود عسكري سوري جديد قد يضعف شرعية الدولة اللبنانية، مرجحاً أن ينظر إليه كثيرون في لبنان باعتباره إكراهاً خارجياً لا دعماً للسيادة اللبنانية، بالنظر إلى تجربة الوجود العسكري والأمني السوري في لبنان على مدى عقود خلال عهد الأسد.
وقال تابلر إن دمشق ركزت، في الأزمة الحالية، على منع انتقال تداعيات الصراع إلى داخل سوريا، من خلال تعزيز أمن الحدود والمراقبة والدوريات على الحدود مع لبنان والعراق، بدلاً من الاستعداد لعمليات عسكرية خارجية.
وأشار إلى أن الحكومة السورية تواجه، في الوقت نفسه، ضغوطاً داخلية متزايدة، من بينها اضطراب إمدادات الطاقة وتدفق أعداد كبيرة من السوريين من لبنان إلى سوريا، وسط تقارير عن عبور أكثر من 125 ألف شخص الحدود إلى سوريا، معظمهم من السوريين، بعد اتساع الحرب في لبنان.
أما في لبنان، فإن حديث الرئيس جوزاف عون عن عدم انجرار سوريا إلى "الوحول اللبنانية" يعكس، في جانب منه، تعقيد المشهد اللبناني نفسه: وضعاً سياسياً وأمنياً هشاً، واقتصاداً يرزح تحت أزمة حادة، وانقساماً سياسياً وطائفياً عميقاً حول سلاح حزب الله ودور الدولة.
ويزيد من تعقيد أي تصور لتدخل عسكري سوري أن المناطق اللبنانية المحاذية لسوريا ليست ذات لون سياسي أو طائفي واحد، ولا تقتصر على مناطق نفوذ حزب الله أو بيئته، بل تضم بلدات ومناطق ذات تركيبة اجتماعية ومذهبية متنوعة.
وشهدت الحدود اللبنانية السورية، منذ سقوط حكم الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، توترات أمنية متكررة بين قوات سورية وحزب الله أو مجموعات مرتبطة به، كان أبرزها في مارس/آذار، مع اتساع المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وفي تلك الفترة، أكد الشرع دعم سوريا لاستقرار لبنان وسلامته، ومساندة جهود الرئيس جوزاف عون لنزع سلاح حزب الله، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية ووسائل إعلام أخرى. وجاءت تصريحاته خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو بدعوة من رئاسة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، شارك فيه عدد من قادة دول المنطقة، لبحث التطورات العسكرية وسبل خفض التصعيد ودعم المسار الدبلوماسي.
وقال الشرع، في الاجتماع نفسه، إن سوريا نسقت موقفها مع دول في المنطقة، وعززت قواتها الدفاعية على الحدود "احترازياً" لمنع انتقال تداعيات الصراع إلى الأراضي السورية، ومكافحة التنظيمات العابرة للحدود، ومنعها من استخدام الأراضي السورية.
وفي المقابل، أصدرت تنسيقية تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في 11 مارس/آذار، بياناً حذّرت فيه الشرع من أي تحرك عسكري باتجاه لبنان، معتبرةً أن خطوةً كهذه ستكون "إعلان حرب على محور المقاومة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية وعربية.
وخاطب البيان الجيش السوري بالقول: "إن تجرأتم على انتهاك سيادة لبنان وشعبه الصابر والمقاوم، فسنجعل من أرضكم ساحةً مفتوحةً للنار".