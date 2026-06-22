أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة وزعامة حزب العمال، بعد أقل من عامين على قيادته الحزب إلى فوز كاسح في الانتخابات العامة التي جرت عام 2024.

وفي خطاب أعلن فيه قراره، وصف ستارمر دخوله إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت عام 2024 بأنه "أكثر اللحظات فخراً في حياته"، مؤكداً أنه دخل العمل السياسي بهدف تحسين حياة ملايين الأشخاص وإحداث تغيير إيجابي في البلاد.

واستعرض ستارمر مسيرته على رأس حزب العمال منذ توليه قيادته عام 2020 خلفاً لجيريمي كوربن، مشيراً إلى أنه تسلم حزباً كان، بحسب وصفه، "مفلساً سياسياً ومالياً وأخلاقياً".

وأضاف أنه واجه مراراً توقعات بانتهاء الحزب، لكنه نجح في تغيير هذا الواقع، وعمل على استعادة الثقة في الاقتصاد والدفاع والأمن القومي، إلى جانب معالجة أزمة معاداة السامية داخل الحزب.

وقاد ستارمر تحولاً في توجهات حزب العمال نحو الوسط السياسي بعد سنوات من تبني سياسات أكثر يسارية في عهد كوربن، في مسعى لتعزيز فرص الحزب الانتخابية واستعادة ثقة الناخبين.

وقال إن أعضاء الحزب يطرحون اليوم تساؤلاً بشأن ما إذا كان لا يزال الشخص الأنسب لقيادة حزب العمال إلى الانتخابات العامة المقبلة، مضيفاً أنه "سمع إجابة الحزب" ويتقبلها "بروح طيبة".

ما قبل السياسة

انتُخب كير ستارمر كنائب في البرلمان البريطاني في مرحلة غير مبكرة من حياته، عندما كان في الخمسينيات من عمره، بعد مسيرة مهنية لامعة كمحامٍ.

ومع ذلك، كان لديه اهتمامٌ سياسي واضح وكان لديه أيضاً نزعة يسارية متطرفة في شبابه.

ولد عام 1962 في لندن ونشأ في مقاطعة ساري، في الجنوب الشرقي من إنجلترا لأسرة لديها أربعة أبناء.

كثيراً ما يردد ستارمر أن جذوره متوغلة في الطبقة العاملة. فقد كان والده يمتهن الخراطة في أحد المصانع، بينما عملت والدته ممرضة.

وكانت الأسرة من أشد المؤيدين لحزب العمال. واختارت له أن يحمل نفس اسم أول زعماء العمال وهو كير هاردي الذي كان من عمال مناجم الفحم.

عاش ستارمر حياة عائلية مضطربة. يقول عن والده إنه كان رجلاً بارداً يريد أن يظل بعيداً. ويقول عن والدته إنها عانت طوال معظم حياتها من داء ستيل، أحد أمراض المناعة الذاتية، الذي أقعدها بالنهاية وجعلها لا تقوى على المشي والكلام، ثم اضطر الأطباء إلى بتر ساقها.

في سن السادسة عشرة، انضم إلى كوادر الشباب بالفرع المحلي لحزب العمال في منطقته، كما قام لفترة من الوقت بكتابة وتحرير مجلة "البدائل الاشتراكية".

كان ستارمر أول فرد في عائلته يرتاد الجامعة. درس القانون في جامعتَيْ ليدز وأكسفورد البريطانيتين، ثم عمل كمحامٍ متخصص في شؤون حقوق الإنسان. خلال تلك الفترة من حياته، كافح لأجل إلغاء عقوبة الإعدام في بلدان أفريقية وكاريبية (بمنطقة البحر الكاريبي).

وترافع أيضاً في قضية شهيرة في التسعينيات، عن اثنين من الناشطين البيئيين بعدما اختصمتهما سلسلة مطاعم معروفة للوجبات السريعة، ماكدونالدز، في تهمة تشهير.

في عام 2008، تولّى ستارمر منصب رئيس النيابة العامة، ثم صار رئيساً لدائرة النيابة العامة وخدمات الادعاء العام الملكية البريطانية.

بقي في ذلك المنصب الرفيع حتى عام 2013 ثم حصل على لقب فارس في العام التالي.

زعامة حزب العمال

التحق ستارمر بمجلس العموم البريطاني (البرلمان) في 2015 كنائب عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس في لندن.

كان العمال آنذاك على مقاعد المعارضة، خلف رئيس حزبهم، جيريمي كوربن، السياسي من أقصى اليسار.

عُهدت إلى ستارمر مهامُ وزارة الداخلية في حكومة الظل التي تشكلها المعارضة بغرض توجيه النقد للحكومة القائمة. وقد تولى ستارمر مراجعة وتقييم أداء الحكومة التنفيذية في مجالات مثل الهجرة، ثم بعد تصويت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، أصبح وزير حكومة الظل لشؤون "البريكسيت" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستخدم ستارمر هذا المنصب للضغط من أجل إجراء استفتاء ثانٍ في شأن البريكسيت.

حصل ستارمر على فرصته ليصبح زعيماً لحزب العمال بعد الانتخابات العامة لعام 2019.

عُدت نتائج تلك الانتخابات بمثابة الكارثة بالنسبة للحزب ــ فقد واجه أسوأ هزيمة منذ عام 1935 ــ الأمر الذي أجبر جيريمي كوربن على الاستقالة. وفاز السير كير بقيادة حزب العمال بأجندة يسارية تركز على تأميم شركات خدمات الطاقة والمياه، وتكفل تعليماً جامعياً مجانياً.

وكان حزب العمال وقتها نتيجة إدارة جيريمي كوربن، يعاني انقساماً داخلياً واضحاً بين جناحين، دعاة اليسارالمتشدد أو الراديكالي ودعاة اليسار المعتدل.

وقال ستارمر إنه يريد توحيد الصفوف وتقريب التكتلين مع المحافظة على "راديكالية" السيد كوربن، محذراً من الميل الشديد أيضاً نحو الوسط.

ثم أعقب ذلك أن قرر ستارمر تعليق عضوية جيريمي كوربن في حزب العمال بسبب الخلاف حول التقرير الخاص بالتصدي لمعاداة السامية داخل الحزب خلال فترة قيادة كوربن الحزبية.

ويزعم كثيرون من معسكر اليسار المتشدد أن ستارمر كان يجري إعادة ترتيب للبيت الداخلي طويلة النفَس للتأكد من أن الأعضاء المعتدلين فقط هم من سيمكنهم الترشح للبرلمان.

قلّص حزب العمال تعهده الذي قطعه في عام 2021 بإنفاق 28 مليار جنيه استرليني (35 مليار دولار) سنوياً لدعم مشروعات الطاقة الخضراء النظيفة، غير أنّه لم يفرّط لا بوعود بناء مزارع توربينات الرياح البحرية ولا بتطوير مصانع البطاريات للسيارات العاملة بالطاقة الكهربائية.

ولم يسلم من جرّاء ذلك من انتقادات خصمه الرئيسي، حزب المحافظين الذي اتهمه بأنه يحاول "التملّص" مما يعتبر التزاماً سياسياً رئيسياً.

وقد تعهّد ستارمر مؤخراً باستثمار 8 مليارات جنيه استرليني في الطاقة الخضراء من خلال شركة جديدة تسمى جي بي إنيرجي.

كما تعهّد أيضاً بالإقلاع عن الوقود الأحفوري بالكامل تقريباً في عملية إنتاج الكهرباء في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.

ويعتقد العديد من الخبراء أن هذا لا يمكن تحقيقه.

"أنا أكره الخسارة"