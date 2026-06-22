اختتمت الولايات المتحدة وإيران الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بعد مفاوضات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من الاثنين، وأسفرت عن اتفاق على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً مما يضع الأساس للبدء الفوري في المحادثات الفنية، وفق ما أعلن الوسطاء القطريون والباكستانيون.

وقال إعلام رسمي إيراني إن وفد بلاده المشارك في المفاوضات عاد إلى طهران الاثنين "بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وضمّ أيضاً وزير الخارجية عباس عراقجي "غادر المبنى الذي كانت تُعقد فيه المحادثات (في وقت مبكر من صباح الاثنين)، بعد نحو 18 ساعة من المشاورات والمحادثات المكثفة"، مضيفة أن "المشاورات الفنية" ستستمر طوال الأسبوع في سويسرا.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة بشأن آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بينهما وتشكيل مجموعات العمل الفنية المرتبطة بها ستبدأ في سويسرا الاثنين.

ويترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، ويضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية.

كما يشارك في المحادثات ممثلون عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، في حين عاد فريق التفاوض الإيراني الرئيسي، برئاسة محمد باقر قاليباف، إلى طهران.

ماذا جرى أمس؟

بدأت في منتجع بورغنشتوك السويسري المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين رفيعي المستوى بوساطة قطرية وباكستانية، في إطار مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين لمدة 60 يوماً إضافية على الأقل.

جاءت المحادثات وسط أجواء متوترة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز، متهمة الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بوقف القتال في لبنان.

في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس دونالد ترامب تحذيره إيران من محاولة إغلاق المضيق مجدداً، قائلاً إنها "لن يبقى لديها بلد" إذا فعلت ذلك، كما كرر تهديده بأن الولايات المتحدة قد تسيطر على الممر المائي وتفرض رسوماً على المرور فيه.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الوفد الإيراني رفض العودة إلى قاعة المفاوضات بعد انتشار تصريحات ترامب، لكنه واصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين.

في المقابل، قال دبلوماسي أمريكي إن الوفد الإيراني لم يغادر المحادثات، وإن الاجتماعات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

ماذا حدث اليوم؟

اعتبرت سويسرا الاثنين أن الظروف مهيأة "لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن فوراً" بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية "إن الوسيط السويسري يرحب بالتقدم البنّاء الذي تحقق خلال المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي استمرت طوال ليلة 21-22 حزيران/يونيو في بورغنشتوك بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة"، مضيفاً أن خريطة الطريق المتفق عليها "توفر الظروف لاستئناف فوري لمحادثات فنية جديدة".

ومن المقرر أن تستمر المحادثات الفنية لبقية الأسبوع في بورغنشتوك.

وقالت الوزارة إنّ "سويسرا مستعدة لدعم هذه العملية، بما يتناسب مع تقاليدها في المساعي الحميدة"، مؤكدة أنّ "هدفنا هو أن تساهم دبلوماسيتنا في خفض التصعيد والاستقرار والسلام".

وأعلن الوسطاء القطريون والباكستانيون انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بالتوصل إلى خارطة طريق تهدف إلى إبرام اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع استمرار المحادثات الفنية طوال الأسبوع الجاري.

وأوضح البيان المشترك أن الطرفين اتفقا على آلية للتعامل مع الحرب في لبنان، كما تم إنشاء قناة اتصال للمساعدة في ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وجاء الإعلان في حين شهدت أسواق النفط تراجعاً إضافياً، إذ انخفض سعر خام برنت بأكثر من دولار ليصل إلى 79.44 دولاراً للبرميل، بعد أن كان ترامب قد برر موافقته على مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي بأنها تهدف إلى تجنب كساد اقتصادي عالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن إغلاق المضيق.

ما الذي قالته الأطراف المشاركة؟

إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده حصلت بموجب التفاهمات الحالية على إعفاءات تسمح باستمرار صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية، والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية.

كما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع أن طهران ترى أن بدء المفاوضات بشأن البرنامج النووي يتطلب تنفيذ بنود أخرى من مذكرة التفاهم أولاً، وفي مقدمتها الإفراج عن الأصول المجمدة ومنح إعفاءات أمريكية لصادرات النفط الإيرانية.

وأكدت إيران في وقت سابق أن محادثات الأحد لن تتناول قضايا جوهرية مثل برنامجها النووي، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تلتزم بعد بتعهداتها المرتبطة بلبنان.

وأعلنت إيران الاثنين أنها أجرت "نقاشاً مقتضباً" مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات في سويسرا، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا يمكن اعتبارها "مفاوضات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية: "جرى نقاش مقتضب للغاية حول القضية النووية، لكن لم يُتناول أي تفصيل، ولا يمكن القول إن المفاوضات بشأن النووي قد بدأت".

وأضاف أن الوفد الأمريكي "عرض مواقفه بإيجاز شديد" حول هذا الملف، وقامت إيران بالأمر ذاته، واصفاً هذا النقاش بأنه "عرض لمواقفنا" المتبادلة.

الولايات المتحدة

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن "تقدماً أُحرز نحو إنهاء الأعمال القتالية في لبنان"، وقلّل من تأثير استمرار العنف هناك، مضيفاً أن مثل هذه الملفات "تكون دائماً معقدة بعض الشيء".

كما أكد دبلوماسي أمريكي مشارك في المفاوضات أن الجانبين ناقشا ملفات مضيق هرمز ولبنان والبرنامج النووي وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، نافياً الرواية الإيرانية بشأن انسحاب الوفد من المفاوضات.

وفي واشنطن، صعّد ترامب لهجته تجاه طهران، مهدداً باستئناف الهجمات إذا لم توقف ما وصفه بأنشطة حلفائها في لبنان، في إشارة إلى حزب الله، قائلاً إن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجدداً "وبقوة أكبر" إذا لم يحدث ذلك.

لكن فانس شدد في الوقت نفسه على أن الرئيس الأمريكي طلب من فريقه العمل على "فتح صفحة جديدة" وتحويل العلاقة مع الشعب الإيراني.

الوسطاء

اعتبرت سويسرا الاثنين أن الظروف مهيأة "لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن فوراً" بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب.

وأعلنت الوسيطتان باكستان وقطر في بيان مشترك الاثنين، أنّ إيران والولايات المتحدة اتفقتا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غضون 60 يوماً، كما أفادتا عن إنشاء قناة اتصال لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وإنهاء الحرب في لبنان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية "إن الوسيط السويسري يرحّب بالتقدم البنّاء الذي تحقق خلال المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي استمرت طوال ليلة 21-22 حزيران/يونيو في بورغنشتوك بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة"، مضيفاً أن خريطة الطريق المتفق عليها "توفر الظروف لاستئناف فوري لمحادثات فنية جديدة".

ومن المقرر أن تستمر المحادثات الفنية لبقية الأسبوع في بورغنشتوك.

وقالت الوزارة إنّ "سويسرا مستعدة لدعم هذه العملية، بما يتناسب مع تقاليدها في المساعي الحميدة"، مؤكدة أنّ "هدفنا هو أن تساهم دبلوماسيتنا في خفض التصعيد والاستقرار والسلام".