القضاة: بعض المحكومين بالإعدام تلفظوا بشتم الذات الإلهية قبل تنفيذ الحكم

خبرني - قال عضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاة إن المحكوم بالإعدام يعيش حالة من المعاناة النفسية اليومية، إذ يبقى في حالة ترقب وقلق دائمين، وهو في حالة خوف كلما قرع باب الزنزانة التي يقيم فيها، الأمر الذي يترك آثاراً نفسية كبيرة عليه.

وأشار إلى أن بعض المجرمين المحكومين بالإعدام شتموا الذات الإلهية وهم على المقصلة عندما طلب منهم الشيخ النطق بالشهادتين.

وأضاف عبر أثير حياة اف ام، أن تنفيذ عقوبة الإعدام يحمل رسالة واضحة ومستمرة وموجهة إلى الأشخاص الذين يفكرون بارتكاب جرائم ضد أفراد القوات المسلحة والأمن العام، الذين أوكل لهم القانون مهمة الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

وأضاف أن عقوبة الإعدام موجودة في قانون العقوبات ولم يتم وقفها أو إلغاؤها، مشيراً إلى أن الإعدام يتم بشنق المحكوم عليه، باستثناء المرأة في حال ثبوت حملها، والأحداث ممن هم دون سن الثامنة عشرة، ولا يتم تنفيذ الحكم إلا بعد تصديق الملك.

وأضاف أن تطبيق القانون يجسد سيادة القانون وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والتطاول على أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت من جنس العمل لتحقق مبدأ التكافؤ الجرمي، خاصة عندما تسلب الجريمة أثمن ما يملكه الإنسان وهو حقه في الحياة.

وأشار إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بشكل قطعي غير قابل للطعن يبلغ نحو 250 محكوماً في مختلف أنواع الجرائم.

وعزا أسباب التأخير في تنفيذ بعض الأحكام إلى منح الدولة فرصة لإجراء الصلح بين أطراف الجريمة، الأمر الذي أتاح المجال أمام التوصل إلى تسويات في عدد من القضايا وخفض العقوبات من الإعدام إلى السجن لمدة 20 عاماً أو 15 عاماً وفقاً لأحكام القانون.