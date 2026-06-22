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فيضانات في المدينة التي ستستضيف لقاء النشامى والأرجنتين

  • 22 حزيران 2026
  • 13:18
فيضانات في المدينة التي ستستضيف لقاء النشامى والأرجنتين
اضطرت فرق الإنقاذ إلى استخدام القوارب بسبب شدة الفيضانات

خبرني - قالت تقارير إخبارية أميركية رصدها موقع خبرني بإن مدينة دالاس الأميركية التي ستستضيف لقاء النشامى والأرجنتين شهدت في الأيام الماضية تشكلاً للسيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الولاية.

وأصدرت السلطات تحذيراً للسكان بعدم التنقل إلا للضرورة.

واستضافت المدينة على ملعبها (استاد إيه تي آند تي) مباراتين حتى الآن، وستستضيف 7 مباريات أخرى، أولها الأرجنتين والنمسا يوم الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة، ومن بينها لقاء النشامى والأرجنتين.

 

المباريات المتبقية على ملعب دالاس:

•             الأرجنتين × النمسا (اليوم الاثنين 22 يونيو / حزيران ).

•             اليابان × السويد (الخميس 25 يونيو/ حزيران).

•             الأرجنتين × الأردن (السبت 27 يونيو/ حزيران) فجر الأحد بتوقيت الأردن.

بالإضافة إلى:

•             مباراتين في دور الـ 32.

•             مباراة واحدة في دور الـ 16 (الاثنين 6 يوليو / تموز ).

•             مباراة نصف النهائي الأولى (الثلاثاء 14 يوليو / تموز ).

 

سقف قابل للطي

ومن المتوقع ألا تؤثر الحالة الجوية المتقلبة في دالاس على سير المباريات؛ لأن (استاد إيه تي آند تي) يتميز بسقف قابل للطي، ومن غير المتوقع أن تؤثر الأمطار على أرضية الملعب، لكن تكمن المشكلة -إذا استمر هطول الأمطار بغزارة- في إمكانية وصول المشجعين إلى الملعب.

 

فيضانات في المدينة التي ستستضيف لقاء النشامى والأرجنتين
فيضانات في المدينة التي ستستضيف لقاء النشامى والأرجنتين
فيضانات في المدينة التي ستستضيف لقاء النشامى والأرجنتين

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