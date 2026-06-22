البنك الأردني الكويتي يصدر تقريره السادس للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للعام 2025

خبرني - أصدر البنك الأردني الكويتي تقريره السادس للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعام 2025، والذي تم إعداده وفقاً معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير(GRI)، وإرشادات الإفصاح الصادرة عن بورصة عمّان، والتوجيهات التنظيمية ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

ويستعرض التقرير أبرز إنجازات البنك وممارساته المسؤولة في مختلف الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال عام 2025، مؤكداً مواصلة دمج معايير الاستدامة والقضايا الجوهرية ضمن عملياته التشغيلية وخططه الاستراتيجية، بما يخدم مصالح أصحاب العلاقة ويعزز قدرته على تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وسلط التقرير الضوء على مجموعة من الإنجازات النوعية التي حققها البنك خلال عام 2025، وفي مقدمتها إطلاق أول استراتيجية متكاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للأعوام 2026-2028، إلى جانب مواصلة التوسع في التمويل الأخضر وتعزيز الحلول التمويلية المستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير نهج الإدارة المسؤولة للأثر البيئي والاجتماعي، في خطوة يعكس التزام البنك بترسيخ ممارسات التمويل المستدام وتعزيز استدامة أعماله.

كما أشار التقرير إلى مواصلة البنك الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المجتمعات المحلية من خلال تطوير الكفاءات وبناء القدرات، وتعزيز التنوع والشمول، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر والابتكار، بما يعزز جاهزية البنك للمستقبل وقدرته على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، إلى جانب تنفيذ مبادرات ذات أثر اجتماعي مستدام تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن البنك يواصل دمج مبادئ الاستدامة في جوهر أعماله المؤسسية وعملياته التشغيلية وقراراته التمويلية والاستثمارية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية ويدعم التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إضافة إلى استراتيجية التمويل الأخضر الصادرة عن البنك المركزي الأردني، بما يعزز أثرنا الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وأضاف البطيخي أن هذا التقرير يعكس التزام البنك بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومواصلة تطوير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً.

للاطلاع على تقرير الاستدامة السادس للبنك الأردني الكويتي، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.jkb.com/en/sustainability/index

:.