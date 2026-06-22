موعد مباراة الجزائر ضد الأردن في كأس العالم والقنوات الناقلة

خبرني - يسعى منتخبا الأردن والجزائر إلى تحقيق أول انتصار لهما في كأس العالم 2026، عندما يلتقيان على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.

واستهل المنتخب الأردني مشواره في البطولة بخسارة أمام النمسا بنتيجة 3-1 في 16 يونيو/حزيران، وسجل علي علوان الهدف الوحيد لـ"النشامى". كما يواصل المنتخب سلسلة من 6 مباريات متتالية من دون تحقيق أي فوز في مختلف المسابقات.

في المقابل، تعرض المنتخب الجزائري لخسارة قاسية أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة في مباراته الأولى، التي أقيمت على ملعب كانساس سيتي، ليتعقد موقفه مبكرا في المجموعة.

مباراة الجزائر ضد الأردن في المونديال والقنوات الناقلة

تقام مباراة الجزائر ضد الأردن غدا الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026 على ملعب ليفاي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة فجرا (06:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر ومصر، و(04:00) فجرا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الأردن

بي إن سبورتس ماكس 2

بي إن سبورتس ماكس 4

بي إن سبورتس ماكس 5

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حالة المنتخبين

ويحتل المنتخبان المركزين الثالث والرابع من دون نقاط، بينما تتصدر الأرجنتين المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على النمسا صاحبة المركز الثاني.

علوان أمل الأردن والجزائر تبحث عن هدفها الأول

يتصدر علي علوان قائمة هدافي المنتخب الأردني في البطولة بعد تسجيله الهدف الوحيد أمام النمسا، في حين لا يزال المنتخب الجزائري يبحث عن أول أهدافه في النسخة الحالية من كأس العالم.

وتمثل المباراة فرصة مهمة للمنتخبين من أجل الإبقاء على آمال التأهل إلى الدور الثاني، إذ إن التعثر مجددا قد يجعل مهمة العبور إلى الأدوار الإقصائية أكثر تعقيدا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أرقام متباينة

وخلال آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، تعادل المنتخب الأردني مرتين وخسر 4 مرات، وسجل 8 أهداف مقابل استقبال 16 هدفا. كما افتتح التسجيل في مباراتين فقط، وأحرز هدفا واحدا في الشوط الأول، بينما استقبل 8 أهداف خلال أول 45 دقيقة.

أما المنتخب الجزائري، فقد حقق 3 انتصارات وتعادلا واحدا مقابل خسارتين في آخر 6 مباريات، وسجل 12 هدفا واستقبل 5 أهداف، كما افتتح التسجيل في 3 مباريات، وأحرز 4 أهداف في الشوط الأول، مقابل هدف واحد استقبله قبل الاستراحة.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للطرفين، إذ إن الفوز سيعيد صاحبه إلى دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، بينما قد يضع الخاسر على أعتاب الخروج المبكر من البطولة.