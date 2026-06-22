الأردنيون يضبطون منبهاتهم.. السادسة صباحا موعد مؤازرة النشامى أمام الجزائر

خبرني - مع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره الجزائري في كأس العالم 2026، المقررة عند السادسة صباح الثلاثاء بتوقيت المملكة، بدأ الأردنيون بضبط منبهاتهم وترتيب ساعات نومهم، استعدادا للاستيقاظ فجرا ومؤازرة "النشامى" في مباراة تحمل أهمية كبيرة في مشوارهم بالمونديال.



ولم يعتد كثير من الأردنيين على الاستيقاظ في هذا التوقيت لمتابعة مباراة لكرة القدم، إلا أن المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في كأس العالم منحت اللقاء طابعا مختلفا، حيث باتت رسائل التذكير بين الأصدقاء والعائلات وضبط المنبهات جزءا من التحضيرات الخاصة بالمواجهة، فيما أعلن عدد من المقاهي عن فتح الأبواب قبل ساعات الشروق لاستقبال المشجعين.

الموظف سليمان الحسنات، إنه ضبط أكثر من منبه حتى لا تفوته صافرة البداية، مؤكدا أن متابعة المنتخب الوطني في كأس العالم حدث استثنائي يستحق التضحية ببضع ساعات من النوم، مضيفا أن المباراة أمام الجزائر تمثل فرصة مهمة للنشامى، مشيرا إلى أن الجميع يترقب ظهورا قويا يعيد المنتخب الى دائرة المنافسة.

وقال الطالب الجامعي أحمد المشاقبة، إنه قرر النوم مبكرا من أجل الاستيقاظ قبل المباراة، لافتا إلى أن الحماس بين زملائه كبير، وأن الحديث عن مواجهة الجزائر يسيطر على جلسات الشباب، فيما يتبادل الأصدقاء الرسائل للتأكد من استيقاظ الجميع في الوقت المناسب.

وقالت صاحبة محل حلويات بتول حسن، إن المباراة فرضت أجواء مختلفة على يومها المعتاد، مبينة أنها ستبدأ صباحها مبكرا لمتابعة اللقاء قبل التوجه إلى عملها، معربة عن أملها بأن يحمل الفجر فرحة جديدة للأردنيين.

وأكد صاحب أحد المقاهي في عمان نور الدين العدوان، أن المقهى سيستقبل المشجعين منذ ساعات الفجر الأولى، موضحا أن عددا من الزبائن أبلغوه مسبقا بعزمهم متابعة المباراة في أجواء جماعية رغم التوقيت المبكر.

وقال إن عشق الأردنيين للمنتخب الوطني جعل من السادسة صباحا موعدا استثنائيا، حيث تحولت المنبهات وأكواب القهوة ورسائل التذكير إلى جزء من المشهد الذي يسبق المباراة.

وبين منبهات الهواتف المضبوطة على الخامسة فجرا وأكواب القهوة التي ستكون حاضرة مع صافرة البداية، يستعد الأردنيون لاستقبال صباح مختلف، عنوانه الأمل بفرحة جديدة يحققها النشامى في مشاركتهم التاريخية الأولى في كأس العالم.