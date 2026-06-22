شاشات عرض وفعاليات جماهيرية لمتابعة مباراة النشامى والجزائر

خبرني - تتهيأ محافظات المملكة لمشهد جماهيري وطني واسع، فجر الثلاثاء، دعما للمنتخب الوطني لكرة القدم في مواجهته المرتقبة أمام المنتخب الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة عند الساعة 6:00 صباحا بتوقيت الأردن، على ستاد سان فرانسيسكو باي اريا في الولايات المتحدة، في مواجهة عربية تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين في سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

وتواصل وزارة الشباب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصال الحكومي، وهيئة تنشيط السياحة، وأمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبلديات ومؤسسات محلية، تنظيم فعاليات جماهيرية لمتابعة مباريات النشامى عبر البث المباشر في مواقع متعددة بالمملكة.

وزير الشباب رائد العدوان، أكد أهمية تكثيف الترويج للخطة الإعلامية الخاصة بتغطية المباراة والتركيز على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال العدوان، خلال اجتماع عقد في محافظة جرش لمتابعة التحضيرات الخاصة بالفعالية الجماهيرية، إن اللجنة الرئيسية في عمّان تتولى تقديم مختلف أشكال الدعم والخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدث، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المتعلقة باستقبال الجماهير ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالمباراة المرتقبة.

وفي العاصمة عمّان، تتواصل الاستعدادات لاستقبال الجماهير في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون، حيث ستفتح البوابات أمام الجمهور قبل ساعتين من موعد المباراة، مع توفير مناطق مشاهدة وتنظيم حركة الدخول والخروج بما ينسجم مع حجم الإقبال المتوقع.

وفي محافظة جرش، تستضيف المدينة الأثرية فعالية جماهيرية لمتابعة المباراة عبر ثلاث شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والساحة البيضاوية، ضمن أجواء وطنية تهدف إلى جمع الجماهير خلف المنتخب الوطني وإبراز المواقع الأثرية والسياحية الأردنية.

كما ستُنقل المباراة في ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، ومدينة الحسن للشباب "صالة الجمنازيوم" في إربد، ومدينة الأمير فيصل الرياضية في الكرك، إضافة إلى أكثر من 60 مركزا شبابيا موزعة في مختلف أنحاء المملكة، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير لمتابعة اللقاء ومساندة المنتخب الوطني.

وفي البترا، تستعد القرية الثقافية لاستضافة فعالية جماهيرية لمتابعة مباريات المنتخب الوطني ضمن موقع يتسع لنحو خمسة آلاف شخص، في إطار جهود تهدف إلى توفير أجواء تفاعلية للجماهير والزوار بالتزامن مع مشاركة النشامى في المونديال.

وتأتي هذه الفعاليات امتدادا للمشهد الجماهيري الذي شهده المدرج الروماني في المباراة السابقة، والذي عكس حالة الالتفاف الشعبي حول المنتخب الوطني في أول مشاركة له بتاريخ نهائيات كأس العالم.

ويدخل النشامى اللقاء بحثا عن نتيجة إيجابية بعد خسارتهم أمام النمسا في الجولة الأولى، فيما يتطلع المنتخب الجزائري إلى تعويض خسارته أمام الأرجنتين، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة في حسابات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا الأرجنتين والنمسا.

* فعاليات البيت الأردني

وخارج المملكة، واصلت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة دعم الفعاليات المرافقة لمشاركة النشامى، من خلال إقامة "البيت الأردني 2026" في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية يومي 21 و22 حزيران، بالتعاون مع رابطة مشجعي النشامى في الولايات المتحدة وعدد من الشركاء والداعمين.

ويهدف "البيت الأردني" إلى توفير مساحة جامعة لأبناء الجالية الأردنية والجماهير العربية، وإبراز الهوية الوطنية والتراث الأردني، عبر برنامج يضم فعاليات فنية وثقافية وترفيهية، تشمل عروض الدبكة والفلكلور الأردني، والأمسيات الموسيقية، والمسابقات الجماهيرية، إلى جانب متابعة المباريات في أجواء وطنية.

ودعت الجهات المنظمة الجماهير إلى الحضور المبكر والالتزام بالتعليمات التنظيمية، وارتداء اللون الأحمر تزامنا مع ارتداء المنتخب الوطني الزي الأحمر في المباراة، ليشكل اللون الذي يجمع النشامى وجماهيرهم في مشهد وطني موحد يعبر عن الفخر والانتماء.

وتضم المجموعة العاشرة منتخبات الأردن والجزائر والأرجنتين والنمسا، وتشهد الجولة الثانية كذلك مواجهة بين الأرجنتين والنمسا، في لقاء قد تكون له انعكاسات مباشرة على ترتيب المجموعة وحسابات التأهل.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم 28 حزيران الحالي عند الساعة 5:00 صباحا بتوقيت الأردن على ملعب AT&T Stadium في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.