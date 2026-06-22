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نجم المغرب يخطط للاعتزال ليصبح إمام مسجد

  • 22 حزيران 2026
  • 12:53
نجم المغرب يخطط للاعتزال ليصبح إمام مسجد

خبرني  - أثار الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تفاعلا واسعا بعد حديثه عن تفكيره في اعتزال كرة القدم عقب نهاية كأس العالم 2026، من أجل التفرغ لتحقيق هدف شخصي يتمثل في حفظ القرآن الكريم والعمل إماما في أحد المساجد مستقبلا.

وجاءت تصريحات مزراوي عقب مشاركته مع المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "قد أقرر الاعتزال بعد كأس العالم، الحياة قصيرة، أريد حفظ القرآن الكريم وأن أصبح إماما في أحد المساجد يوما ما".

وخلال فترة لعبه مع بايرن ميونخ الألماني، تحدث مزراوي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رغبته في حفظ القرآن الكريم، موضحا أنه اتخذ هذا القرار بعدما شعر بالتقصير خلال الصلاة بسبب حفظه عددا محدودا من السور القصيرة.

وقال اللاعب حينها إنه استعان بشيخ يدعى أيوب لمساعدته على حفظ القرآن الكريم وتجويده، إلى جانب فهم معانيه وجعله جزءا من حياته اليومية.

وأضاف في تصريحات سابقة: "هدفي إن شاء الله أن أصبح حافظا للقرآن، وبعد ذلك فهم القرآن وجعله في حياتي، وأريد أيضا أن أشارك هذه المعرفة مع الأشخاص المقربين مني، وفي نهاية الأمر أريد أن أصبح إماما".
 

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