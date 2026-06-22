وزير الشباب يؤكد أهمية تكثيف الترويج لدعم المنتخب في مباراته المقبلة

خبرني - أكد وزير الشباب رائد العدوان، أهمية تكثيف الترويج للخطة الإعلامية الخاصة بتغطية مباراة المنتخب الوطني المقبلة والتركيز على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة الرئيسة في عمّان تتولى تقديم مختلف أشكال الدعم والخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدث.

وأضاف خلال اجتماع عقد الاثنين، في محافظة جرش بحضور المحافظ وعدد من المعنيين، أهمية تعزيز الجهود لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال الجماهير ومتابعة المباراة المرتقبة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن الجهات الرسمية في المحافظة أنهت استعداداتها التنظيمية والأمنية واللوجستية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للجماهير ويعكس الصورة الحضارية للمحافظة، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بالمباراة.

وقال محافظ جرش مالك خريسات، إن دار المحافظة عززت جاهزية مختلف المؤسسات الرسمية، بما فيها البلدية والمجلس التنفيذي، للعمل على حشد المشاركة المجتمعية وتحفيز المواطنين على المساهمة في إنجاح الفعالية، إلى جانب تنفيذ خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالحدث والاستعدادات الجارية له.

وأشار إلى تشكيل لجنة تنظيمية خاصة بالفعالية، وتكليف متصرفين للإشراف على المدرجات والساحات المختلفة، بهدف ضمان حسن التنظيم والمتابعة الميدانية المباشرة.

من جهته، أوضح رئيس بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، أنه تم التواصل مع الشخصيات الرسمية والمجتمعية والفعاليات المختلفة في المحافظة لحشد المشاركة ودعم الفعالية، إضافة إلى التنسيق مع المراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف إن قطاع البلديات نجح في حشد نحو 5100 مشارك، فيما يتوقع مشاركة ما بين 2000 - 2500 شخص في مدينة الحسن الرياضية، إلى جانب مشاركة العائلات في الساحة البيضوية، ووفود من بلديات محافظة إربد تقدر بقرابة 500 شخص، إضافة إلى 11 حافلة قادمة من عجلون.

وأشار إلى تنفيذ خطة إعلامية واسعة أسهمت في تعزيز التفاعل الجماهيري والتعريف بالفعالية على مستوى المحافظة.

بدوره، أكد مدير شرطة جرش العميد رأفت المعايطة، جاهزية الخطة الأمنية الخاصة بالفعالية، التي تتضمن نشر فرق أمنية ودوريات وقوات متخصصة عند المداخل الشمالية والجنوبية وفي الساحة البيضوية، بما يضمن سلامة المشاركين وانسيابية الحركة.

من جانبه، قال مدير شباب جرش عبدالإله المشاقبة، إن المراكز الشبابية والأندية استكملت استعداداتها للمشاركة، مشيرا إلى تخصيص 11 حافلة من الأندية الرياضية و9 حافلات من الوزارة لنقل المشاركين إلى موقع الفعالية.

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش زيد زبون، أن الاتحاد أنهى استعداداته للمشاركة في الحدث، مبينا أنه سيتم توفير 200 كرتونة مياه لتوزيعها على المشاركين في المدرجات دعما لإنجاح الفعالية.

وعلى هامش الاجتماع أجرى وزير الشباب، يرافقه المحافظ خريسات وعدد من المسؤولين، جولة ميدانية في المدينة الأثرية بجرش للاطلاع على التجهيزات والاستعدادات النهائية لمواقع الفعالية ومتابعة جاهزية الشاشات المخصصة لنقل المباراة.