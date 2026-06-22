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  • Orange Moneyتختتم سلسلة من العروض الحصرية التي استفاد منها أكثر من 5000 مشترك

Orange Moneyتختتم سلسلة من العروض الحصرية التي استفاد منها أكثر من 5000 مشترك

  • 22 حزيران 2026
  • 12:42
Orange Moneyتختتم سلسلة من العروض الحصرية التي استفاد منها أكثر من 5000 مشترك

خبرني  - تواصل Orange Money، المحفظة الإلكترونية المملوكة من قبل أورنج الأردن، التأكيد على التزامها تجاه زبائنها الذين يشكلون أكثر من 50% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية في المملكة، حيث اختتمت سلسلة من حملاتها والعروض الحصرية والخصومات المميزة الأخيرة التي هدفت إلى تعزيز القيمة المقدمة لزبائنها والارتقاء بتجربة الدفع والتحويل الإلكتروني في المملكة، بما ينسجم مع توجهاتها نحو تطوير حلول مالية رقمية مبتكرة وأكثر شمولاً.

وقد شملت هذه العروض عروض "الأضحية" عبر تطبيق المحفظة بالتعاون مع جمعية مجدّدون الخيرية، حيث تم توفير طرد غذائي بقيمة 20 دينار مع كل أضحية يتم شراؤها عبر المحفظة. كما تضمنت حملة استرداد نقدي بنسبة 10% عند الدفع ببطاقة فيزا Orange Money في عمليات الشراء لدى مختلف المحلات التجارية، إضافة إلى إعفاء المستخدمين من رسوم إصدار البطاقة من معارض أورنج المنتشرة في أنحاء المملكة.

وفي إطار تعزيز خدمات التحويلات المالية وضمان معاملات مالية سلسة وآمنة، قدّمت Orange Money عروض عند إرسال حوالات مالية من المحفظة إلى أورنج كاش في مصر بدون أي عمولة، مع منح المستفيد في مصر مكافأة مالية بقيمة 500 جنيه عند استلام حوالة بقيمة 5000 جنيه كحد أدنى، إلى جانب فرصة الدخول في سحوبات على جوائز قيّمة.

كما وفّرت المحفظة مزايا حصرية للحجّاج الأردنيين في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، تضمنت استرداداً نقدياً بنسبة 10% عند استخدام بطاقة فيزا Orange Money في عمليات الشراء.

وقد استفاد من هذه العروض أكثر من 5000 مشترك، ما يعكس استخداماً فعلياً لخدمات Orange Money في مختلف العروض والمزايا المقدمة، ويؤكد دورها في دعم تجربة الدفع الرقمي وتقديم حلول مالية تلبي احتياجات المستخدمين، بما يرسخ مكانتها كمحفظة إلكترونية رائدة في الأردن وأحد أبرز مزودي خدمات الدفع عبر الهواتف النقالة.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: orange.jo/orange-money

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