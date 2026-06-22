انهيار فنان مصري شهير في بث مباشر

خبرني - شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر حالة واسعة من التعاطف والحزن بعد خروج الفنان الشاب فادي خفاجة في مقطع فيديو مؤثر وبث مباشر عبر حساباته الشخصية.

وأعرب الفنان عن يائسه الشديد وانهياره نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يمر بها، سواء على الصعيد الأسري أو المهني.

وفي التفاصيل، نشر خفاجة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، كشف فيه بتأثر شديد عن تدهور الوضع الصحي لوالده، قائلاً: "أنا مواطن مصري غلبان، كل رزقي في الحياة أبويا وأمي، وأبويا بيموت.. اتصلت بكل الناس ومحدش عاملي حاجة".

ولم تتوقف أزمة الفنان المصري عند الجانب الإنساني والمرضي لوالده، بل امتدت لتشمل ضيق الحال وقلة العمل؛ حيث ظهر لاحقاً في حالة انهيار تام خلال بث مباشر (لايف) عبر تطبيق "تيك توك"، شاكياً من تجاهل المخرجين والمنتجين له، وغيابه المستمر عن المشاركة في الأعمال الفنية طوال الفترة الماضية.

وأوضح خفاجة أنه اضطر للجوء إلى عالم "تيك توك" وفتح البث المباشر للحصول على الهدايا والدعم المالي كبديل لقمة العيش بعدما أُغلقت في وجهه أبواب الدراما. وعبّر عن صدمته من خذلان المقربين منه قائلاً: "مين معندوش أخطاء؟ أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري".

وأضاف بتحدٍ وإصرار: "مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.. لكن ما فيش فايدة أنا قاعد في البيت من غير شغل".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها فادي خفاجة صوته شكوى من التهميش؛ فقبل سنوات وجّه رسالة شديدة اللهجة لصناع السينما والدراما عبر "فيسبوك"، تساءل فيها باستنكار: "يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول؟"، مؤكداً جاهزيته لتحدي أي جهة إنتاجية بكفاءته، ودراسته الأكاديمية، وخبرته الطويلة التي بدأها منذ طفولته.