*
الاثنين: 22 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • تعزيزًا للتعاون الأكاديمي: مشاركة الدكتورة الأسمر من (عمان العربية) في تحكيم مشاريع معمارية طلابية في جامعة العلوم التطبيقية

تعزيزًا للتعاون الأكاديمي: مشاركة الدكتورة الأسمر من (عمان العربية) في تحكيم مشاريع معمارية طلابية في جامعة العلوم التطبيقية

  • 22 حزيران 2026
  • 12:38
تعزيزًا للتعاون الأكاديمي مشاركة الدكتورة الأسمر من عمان العربية في تحكيم مشاريع معمارية طلابية في جامعة العلوم التطبيقية

خبرني  - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية لتعزيز حضورها الأكاديمي وترسيخ مبدأ التعاون والتكامل مع مؤسسات التعليم العالي، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور أنور العسّاف عميد كلية الهندسة، شاركت الدكتورة رهام الأسمر رئيس قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة، في أعمال مناقشة وتحكيم مشاريع طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة العلوم التطبيقية، وذلك بدعوة كريمة من الكلية.

وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود جامعة عمان العربية في دعم تبادل الخبرات الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم المعماري، حيث تولّت الدكتورة الأسمر تحكيم مشاريع طلبة مساق التصميم المعماري (2)، وفق معايير أكاديمية دقيقة، مع تقديم ملاحظات علمية وتوجيهات بنّاءة تسهم في تطوير مهارات الطلبة والارتقاء بمستوى مخرجاتهم التصميمية، كما اطّلعت على مجموعة من المشاريع والأفكار الإبداعية المقدمة من الطلبة، مشيدةً بالمستوى المتميز الذي عكسته الأعمال، وبقدرة الطلبة على توظيف المفاهيم المعمارية الحديثة في معالجة قضايا معاصرة ذات بعد سكني وتنموي، بما يعكس وعيًا تصميميًا متقدمًا.

وأكدت هذه المشاركة حرص جامعة عمان العربية على الانفتاح الأكاديمي وتعزيز الشراكات مع الجامعات المحلية، بما يسهم في تبادل الخبرات العلمية، ورفع كفاءة العملية التعليمية، ودعم إعداد جيل من المعماريين القادرين على الإبداع والمنافسة في سوق العمل.

تعزيزًا للتعاون الأكاديمي: مشاركة الدكتورة الأسمر من (عمان العربية) في تحكيم مشاريع معمارية طلابية في جامعة العلوم التطبيقية
تعزيزًا للتعاون الأكاديمي: مشاركة الدكتورة الأسمر من (عمان العربية) في تحكيم مشاريع معمارية طلابية في جامعة العلوم التطبيقية
تعزيزًا للتعاون الأكاديمي: مشاركة الدكتورة الأسمر من (عمان العربية) في تحكيم مشاريع معمارية طلابية في جامعة العلوم التطبيقية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جامعة البترا تنظم الملتقى الأول لخريجيها العاملين في كوادرها الأكاديمية والإدارية
جامعة البترا تنظم الملتقى الأول لخريجيها العاملين في كوادرها الأكاديمية والإد...
  • 2026-06-22 18:40
جامعة الشرق الأوسط وشركة رؤية عمّان توقعان اتفاقية تعاون لبناء مسارات وشراكات فريدة
جامعة الشرق الأوسط وشركة رؤية عمّان توقعان اتفاقية تعاون لبناء مسارات وشراكات...
  • 2026-06-22 14:33
تربوية (عمان العربية) تواصل متابعة خريجيها بزيارة ميدانية إلى مدارس النمو التربوي
تربوية (عمان العربية) تواصل متابعة خريجيها بزيارة ميدانية إلى مدارس النمو الت...
  • 2026-06-22 12:26
جامعة عمان العربية تنظم النسخة الثانية من مسابقة AstroCode 2026 بمشاركة (17) جامعة أردنية
جامعة عمان العربية تنظم النسخة الثانية من مسابقة AstroCode 2026 بمشاركة (17) ...
  • 2026-06-22 12:22
كلية الأعمال في (عمان العربية) تنظم مسابقة بعنوان الاقتصاد في حياتنا اليومية: إنتاج، وعي واستدامة
كلية الأعمال في (عمان العربية) تنظم مسابقة بعنوان الاقتصاد في حياتنا اليومية:...
  • 2026-06-22 12:18
جامعة عمان العربية تنظم النسخة الثانية من مسابقة Astro Code 2026 بمشاركة (17) جامعة أردنية
جامعة عمان العربية تنظم النسخة الثانية من مسابقة Astro Code 2026 بمشاركة (17)...
  • 2026-06-22 12:11