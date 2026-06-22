تربوية (عمان العربية) تواصل متابعة خريجيها بزيارة ميدانية إلى مدارس النمو التربوي

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل مع خريجيها والاستفادة من تجاربهم المهنية في تطوير العملية التعليمية والأكاديمية، قامت الدكتورة وفاء العيد عميد كلية العلوم التربوية والنفسية، يرافقها الدكتور نبيل حميدان عضو هيئة التدريس في الكلية، بزيارة ميدانية إلى مدارس النمو التربوي التي يديرها الأستاذ أحمد هاشم أحد خريجي جامعة عمان العربية/ كلية العلوم التربوية والنفسية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج جامعة عمان العربية لمتابعة خريجيها في مواقع عملهم، والاطلاع على قصص نجاحهم المهنية، وتعزيز قنوات التواصل معهم بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، حيث اطّلع الوفد خلال الزيارة على البيئة التعليمية في المؤسسة والبرامج والمبادرات المنفذة فيها، كما جرى عقد لقاء مع الأستاذ أحمد هاشم للاستماع إلى تجربته المهنية، ورؤيته حول أبرز المهارات والكفايات التي يحتاجها خريجو التخصصات التربوية والنفسية في الميدان العملي.

وبهذا الصدد أكدت الدكتورة العيد على أن جامعة عمان العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة خريجيها، باعتبارهم شركاء فاعلين في عملية التطوير والتحديث الأكاديمي، مشيرةً إلى أن التغذية الراجعة التي يقدمونها تشكل مصدرًا مهمًا في تحديث الخطط الدراسية، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ويواكب احتياجاته المتجددة، وأضافت أن الجامعة تعمل ضمن رؤية مؤسسية تهدف إلى بناء منظومة تواصل مستدامة مع خريجيها من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الدورية والاستبيانات المتخصصة، بما يتيح رصد مساراتهم المهنية والاستفادة من تجاربهم في تطوير البرامج الأكاديمية وتحسين مخرجات التعلم.

من جانبه أشاد الأستاذ أحمد بالدور الذي قامت به جامعة عمان العربية في إعداده أكاديميًا ومهنيًا، مؤكدًا أن ما اكتسبه من معارف ومهارات خلال دراسته أسهم بشكل مباشر في نجاحه وتقدمه في مسيرته المهنية، مؤكداً على أهمية استمرار وتعزيز قنوات التواصل بين الجامعة وخريجيها من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الدورية والبرامج التفاعلية، لما لذلك من أثر إيجابي في تبادل الخبرات، ودعم العملية التعليمية، وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يواكب احتياجات سوق العمل، كما أشار إلى أن انخراط الخريجين في مثل هذه اللقاءات يسهم في نقل الواقع المهني إلى البيئة الأكاديمية، ويساعد على سد الفجوة بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يعزز من كفاءة الخريجين وقدرتهم على المنافسة في مختلف مجالات العمل.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان عددًا من مجالات التعاون المستقبلية، من أبرزها توفير فرص تدريب ميداني لطلبة الكلية، وتنظيم ورش عمل وفعاليات متخصصة، إلى جانب إشراك الخريجين في تقديم خبراتهم وتجاربهم المهنية لطلبة الجامعة، بما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي ورفع جاهزية الطلبة لسوق العمل، واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أن برنامج متابعة الخريجين في جامعة عمان العربية يُعد أحد الأدوات الفاعلة في قياس أثر مخرجاتها التعليمية وتعزيز شراكاتها المجتمعية، إضافة إلى الاستفادة من قصص النجاح المهنية للخريجين في تطوير البرامج الأكاديمية، وترسيخ ثقافة التواصل المستدام بين الجامعة وخريجيها، بما يعزز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والمهني.