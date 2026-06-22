سورية تتخذ قرارا بشأن دبلوماسي اعترضت القاهرة على تعيينه سفيرا لديها

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية السورية عن سلسلة تعيينات إدارية ودبلوماسية داخل هيكلها، شملت مناصب في إدارة الشؤون العربية.

ونشرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، قائمة تعيينات جديدة شملت مدراء إدارات ومستشارين في وزارة الخارجية والمغتربين، من بينهم محمد طه الأحمد، الذي تم تعيينه في منصب مستشار للشؤون العربية، في ظل ورود أنباء سابقة عن تحفظ مصري على ترشيحه سفيرًا لسوريا في القاهرة.

أفادت مصادر سورية مطلعة لـ"الوطن" بأن دمشق والقاهرة توصلتا إلى تفاهم لتعيين السفير السوري الجديد في القاهرة، في خطوة تعتبر تطورا مهما في مسار تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت مصر قد أبدت في وقت سابق تحفظات على المرشح السوري محمد طه الأحمد لتولي منصب السفير في القاهرة، مما أدى إلى بقاء المنصب شاغراً لعدة أشهر

وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتعزيز العلاقات السورية-المصرية، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى القاهرة في مايو الماضي، والتي بحثت سبل تطوير التعاون الثنائي.