جامعة عمان العربية تنظم النسخة الثانية من مسابقة AstroCode 2026 بمشاركة (17) جامعة أردنية

خبرني - برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية نظّم مجتمع الفضاء والإلكترونيات في الجامعة النسخة الثانية من مسابقة Astro Code 2026، بالتعاون مع فروع (IEEE) الطلابية ممثلةً بمجتمعات (CS) و (WIE) و(EMBS)و(RAS) و(CIS)، وبدعم وإشراف من عمادة شؤون الطلبة التي أسهمت في تنظيم الفعالية وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاحها، وشهدت المسابقة مشاركةً لافتة من مختلف الجامعات الأردنية، حيث تنافس أكثر من (30) فريقًا يمثلون (17) جامعة، بمشاركة تجاوزت (150) طالبًا وطالبة، ضمن هاكاثون تقني مكثف عمل خلاله المشاركون على تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق تسهم في دعم قطاع الفضاء والتكنولوجيا في الأردن.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة حرص جامعة عمان العربية على دعم المبادرات والمسابقات التطبيقية التي تتيح للطلبة فرصًا نوعية لإبراز قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال تجارب عملية واقعية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تشكل بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة ومواجهة تحديات المستقبل بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى أن جامعة عمان العربية تواصل جهودها في توفير منصات تعليمية وتنافسية تعزز التفكير الريادي وتربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والتقدم التكنولوجي.

بدوره اشار الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية بأن العمادة مستمرة في احتضان مثل هذه الفعاليات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، وتسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في تمكين الطلبة ودعم طاقاتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت المسابقة (5) مسارات تخصصية غطّت مجموعة من المجالات الحيوية المرتبطة بعلوم الفضاء والتقنيات الحديثة، شملت: الذكاء الاصطناعي والبرمجة الفضائية، واكتشاف الفضاء والهندسة، والمواقع الإلكترونية والألعاب التفاعلية، والطب والاستدامة الفضائية، والأنظمة والروبوتات الفضائية، وقد تم تنظيم الفعالية بدعم أكاديمي من كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية، وشهدت مشاركة فاعلة من طلبة الكلية، بحضور الأستاذ الدكتور مالك السالم العناقرة عميد كلية علوم الطيران ، ومشرف مجتمع الفضاء والإلكترونيات الدكتور أحمد الحسبان وعضواً في لجنة تحكيم المسابقة، حيث أسهم بخبرته الأكاديمية والعلمية في تقييم المشاريع والأفكار المقدمة من الفرق المشاركة وفق معايير الابتكار والجدوى التقنية والإبداع، بما يعكس حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية النوعية وتعزيز دور أعضاء الهيئة التدريسية في رعاية المواهب الشابة وتشجيعها على التميز والابتكار.

ويشار إلى أن المسابقة استضافت المسابقة المهندس أحمد حطاب مؤسس Jordan Innovation Startups، الذي قدّم جلسة تدريبية بعنوان "How to Pitch Your Idea"، تناول خلالها أسس ومهارات عرض الأفكار الريادية أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وآليات إعداد عروض تقديمية فعّالة تُبرز المشكلة والحل المقترح والقيمة المضافة للمشروع، بما أسهم في تعزيز قدرة الفرق المشاركة على تقديم أفكارها ومشاريعها بصورة احترافية خلال مراحل التقييم، وحظيت المسابقة بدعم عدد من الجهات الشريكة، حيث قدّمت شركة قفزة للتكنولوجيا جوائز للمراكز الثلاثة الأولى من خلال مدير العلاقات العامة الأستاذ مؤيد أبو قديري، كما منحت الجمعية الفلكية الأردنية عضويات مجانية للفائزين بدعم من رئيس الجمعية الدكتور عمار السكجي، إضافة إلى جوائز مقدمة من شركة Coderz التقنية للمشاركين.

ومن جانبه أوضح الطالب محمد أبو عمشة رئيس مجتمع الفضاء والإلكترونيات في جامعة عمان العربية ومنظم الفعالية أن مسابقة AstroCode 2026 في نسختها الثانية تمثل منصة نوعية تجمع الطلبة المهتمين بقطاعي الفضاء والتكنولوجيا، وتهدف إلى تحفيزهم على تطوير حلول تقنية مبتكرة للتحديات المرتبطة بالبيئة الفضائية الأردنية، وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي، بما يسهم في تنمية قدرات الشباب وتمكينهم من الإسهام في تطوير قطاع الفضاء والتكنولوجيا في الأردن.