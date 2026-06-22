كلية الأعمال في (عمان العربية) تنظم مسابقة بعنوان الاقتصاد في حياتنا اليومية: إنتاج، وعي واستدامة

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تعزيز التعليم التطبيقي وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، نظمت كلية الأعمال مسابقة بعنوان الاقتصاد في حياتنا اليومية: إنتاج، وعي واستدامة، بمشاركة طلبة مساق مبادئ العلوم الاقتصادية، وبإشراف من الاستاذة سلمى الشمري عضو هيئة التدريس في الكلية، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية والمهتمين من مختلف التخصصات.

حيث هدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي الاقتصادي لدى طلبة كلية الأعمال، والتعريف بأبرز علماء الاقتصاد وإسهاماتهم الفكرية، ونشر ثقافة الاستهلاك الرشيد والتسوق المسؤول، إلى جانب إبراز الثروات والموارد الاقتصادية في الأردن وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الطلبة على تبني ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الكلية والقطاع الخاص من خلال مشاركة عدد من الشركات المحلية الداعمة، وتضمنت الفعالية مجموعة من الأركان التفاعلية التي أشرف عليها طلبة المساق، حيث تم تخصيص ركن علماء الاقتصاد لعرض أبرز المفكرين الاقتصاديين وأفكارهم بأسلوب مبسط وتفاعلي، في حين ركز ركن توعية المستهلك على نشر مفاهيم الاستهلاك الرشيد والشراء المستدام عبر مواد توعوية ومطويات إرشادية، كما استعرض ركن ثروات الأردن الموارد الطبيعية والاقتصادية في المملكة ودورها في دعم مسارات التنمية المستدامة، باستخدام وسائل عرض متنوعة ومجسمات توضيحية، بينما خُصص ركن المشاريع الصغيرة لعرض أفكار ومشاريع ريادية قدمها الطلبة بهدف تشجيع الابتكار وتنمية الفكر الريادي لديهم، وتضمن ركن المسابقات والأنشطة التفاعلية مجموعة من المسابقات الثقافية والأسئلة الاقتصادية والألعاب التعليمية، مع تقديم جوائز رمزية للمشاركين بدعم من الجهات الراعية، وأسهمت الفعالية في تحقيق مجموعة من المخرجات الإيجابية، أبرزها رفع مستوى الوعي الاقتصادي لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل والعرض، وتحفيز التفكير الإبداعي والريادي، إضافة إلى تعزيز التفاعل البنّاء بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وممثلي القطاع الخاص ضمن بيئة تعليمية تفاعلية محفزة.

وعكست هذه المسابقة التفاعلية حرص جامعة عمان العربية على توظيف الأنشطة التطبيقية في دعم العملية التعليمية، وأسهمت في ترسيخ المفاهيم الاقتصادية لدى الطلبة بصورة عملية وتفاعلية، بما ينسجم مع توجهات عمادة كلية الأعمال نحو تطوير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.