كلية الأعمال في (عمان العربية) تنظم معرض الابداع المحاسبي 2026 بدعم من القطاع الخاص

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الجانب التطبيقي والإبداعي لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة لهم لعرض مشاريعهم وأفكارهم المتميزة في مختلف المجالات المحاسبية، نظّم قسم المحاسبة في كلية الأعمال معرض الإبداع المحاسبي 2026، بإشراف الدكتور المثنى أبو علان رئيس قسم المحاسبة، وبحضور الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب مجموعة من طلبة الجامعة.

واشتمل المعرض على مجموعة من الأركان المتخصصة التي عكست تنوع مجالات المحاسبة، شملت محاسبة التكاليف، والمحاسبة المالية، والمحاسبة الإسلامية، والتحليل المالي، حيث قدم الطلبة مشاريع وأعمال مبتكرة عكست مهاراتهم العلمية وقدرتهم على توظيف المعرفة الأكاديمية في معالجة القضايا العملية، كما تضمن المعرض استعراض قصة نجاح مميزة للخريج محمود محمد عياش أحد خريجي قسم المحاسبة في جامعة عمان العربية، والذي يشغل حالياً منصب مدير الفرع الرئيسي في البنك الإسلامي الأردني ورئيس مجلس إدارة مدارس الهدى والنور الخاصة، حيث استعرض مسيرته المهنية وتجربته العملية أمام الطلبة، مقدماً مجموعة من النصائح والخبرات التي تسهم في تحفيزهم نحو التميز والنجاح المهني.

وأكد الدكتور أبو علان على أن المعرض يشكل منصة علمية وتطبيقية رائدة تتيح للطلبة فرصة استعراض مشاريعهم وإبداعاتهم، وتسهم في تنمية مهاراتهم المهنية وتعزيز قدراتهم العملية، وأشار إلى أن قسم المحاسبة يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم الابتكار والإبداع، وتعمل على مواءمة المخرجات الأكاديمية مع المتطلبات المتجددة لسوق العمل، من خلال ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وإتاحة الفرص التي تمكن الطلبة من تطوير كفاءاتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية.

بدورها أشادت الدكتورة الخصاونة بالمستوى المتميز للمشاريع المشاركة، وما عكسته من إبداع وتميز وقدرة على توظيف المعارف الأكاديمية في تطبيقات عملية ذات قيمة مضافة، كما أثنت على الجهود التي بذلها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية واللجان المنظمة في إنجاح المعرض وإخراجه بصورة تعكس المستوى الأكاديمي المرموق للجامعة، وأكدت أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، وتنمية المهارات العملية والمهنية لدى الطلبة، إلى جانب دورها في إعداد كفاءات مؤهلة تمتلك المعارف والخبرات اللازمة للمنافسة بجدارة في سوق العمل ومواكبة متطلباته المتجددة.

واختُتمت فعاليات المعرض بتقديم الشكر والعرفان للجهات الداعمة، وفي مقدمتها سلسلة مطاعم Shi Shawerma وشركة Good Day، تثمينًا لدورهما في دعم أنشطة قسم المحاسبة ورعاية المبادرات الطلابية الهادفة، وما لذلك من أثر في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وتمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم العملية والمهنية، وتشجيعهم على التميز والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة الأكاديمية والتطبيقية.

ويؤكد معرض الإبداع المحاسبي 2026 على حرص جامعة عمان العربية لتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والإبداع، وتعزز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات المهنية.