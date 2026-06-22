*
الاثنين: 22 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تايلاند تضرب شبكات المراهنات خلال مونديال 2026

  • 22 حزيران 2026
  • 11:03
تايلاند تضرب شبكات المراهنات خلال مونديال 2026

خبرني - أقدمت السلطات في تايلاند على حظر نحو 14 ألف موقع إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تروج أو تنظم مراهنات على مباريات كأس العالم 2026.
وأعلنت نائبة المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء التايلاندي بلويثالا لكساميسينغشان، أن وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي، وبقرار قضائي وبالتعاون مع منصات إلكترونية، قامت بحجب 13,888 صفحة ورابطا إلكترونيا مرتبطا بأنشطة القمار خلال فترة البطولة الممتدة من 1 إلى 18 يونيو 2026.
وأكدت الحكومة التايلاندية أنها شددت تحذيراتها للجماهير من مخالفة قانون المراهنات، مشيرة إلى أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة قد تعرض المخالفين لغرامات مالية تصل إلى 2 ألف بات (حوالي 60 دولارا)، أو السجن لمدة قد تصل إلى عامين، أو العقوبتين معا.

كما قد تصل عقوبة منظمي عمليات القمار إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف بات (حوالي 3 آلاف دولار).

ويذكر أن المراهنات الرياضية محظورة بشكل صارم في تايلاند، حيث تقتصر الأنشطة القانونية على اليانصيب الحكومي وسباقات الخيل في مضامير مرخصة فقط.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا بثنائية في كأس العالم 2026
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا بثنائية في كأس العالم 2026
  • 2026-06-22 22:02
بنظرة ازدراء.. عوار بطل مشادة كلامية بسبب الانتقادات الجزائرية
بنظرة ازدراء.. عوار بطل مشادة كلامية بسبب الانتقادات الجزائرية
  • 2026-06-22 21:49
يورغن كلوب يبعث رسالة مؤثرة إلى صلاح بعد تألقه أمام نيوزيلندا
يورغن كلوب يبعث رسالة مؤثرة إلى صلاح بعد تألقه أمام نيوزيلندا
  • 2026-06-22 21:17
ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا
ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا
  • 2026-06-22 20:47
التشكيل المتوقع للعراق وفرنسا في كأس العالم 2026
التشكيل المتوقع للعراق وفرنسا في كأس العالم 2026
  • 2026-06-22 20:47
القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026
القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026
  • 2026-06-22 20:43