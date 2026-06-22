تايلاند تضرب شبكات المراهنات خلال مونديال 2026

خبرني - أقدمت السلطات في تايلاند على حظر نحو 14 ألف موقع إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تروج أو تنظم مراهنات على مباريات كأس العالم 2026.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء التايلاندي بلويثالا لكساميسينغشان، أن وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي، وبقرار قضائي وبالتعاون مع منصات إلكترونية، قامت بحجب 13,888 صفحة ورابطا إلكترونيا مرتبطا بأنشطة القمار خلال فترة البطولة الممتدة من 1 إلى 18 يونيو 2026.

وأكدت الحكومة التايلاندية أنها شددت تحذيراتها للجماهير من مخالفة قانون المراهنات، مشيرة إلى أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة قد تعرض المخالفين لغرامات مالية تصل إلى 2 ألف بات (حوالي 60 دولارا)، أو السجن لمدة قد تصل إلى عامين، أو العقوبتين معا.

كما قد تصل عقوبة منظمي عمليات القمار إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف بات (حوالي 3 آلاف دولار).

ويذكر أن المراهنات الرياضية محظورة بشكل صارم في تايلاند، حيث تقتصر الأنشطة القانونية على اليانصيب الحكومي وسباقات الخيل في مضامير مرخصة فقط.