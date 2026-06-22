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أبو تريكة يفاجئ الجماهير: سأحلق شعرى «زيرو» إذا حققت مصر هذا الإنجاز بكأس العالم

  • 22 حزيران 2026
  • 10:52
أبو تريكة يفاجئ الجماهير سأحلق شعرى زيرو إذا حققت مصر هذا الإنجاز بكأس العالم

خبرني - تعهد محمد أبو تريكة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بتنفيذ قرار مثير حال وصول الفراعنة إلى نهائي كأس العالم الحالي 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على نظيره نيوزيلندا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.

وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي عقب اللقاء:«سأحلق شعرى (زيرو) إذا وصلنا إلى نهائي كأس العالم».

وأضاف:«الشوط الثاني كنا أفضل وأسرع واستخدمنا الأطراف بشكل صحيح، وأصبح لينا شكل هجومي فعال، والمركز الأول حلو».وتابع:«مصر دائمًا متعودة على المنافسة واللعب على الصدارة، وما شاهدناه في الشوط الثاني كان ريمونتادا مصرية حقيقية بعد شوط أول للنسيان».

وواصل:«سجلنا ثلاثة أهداف وأظهرنا شخصية كبيرة داخل الملعب، ولدينا منتخب محترم قادر على تقديم مستويات مميزة في البطولة».

وأشار تريكة إلى دور صلاح الكبير داخل المنتخب، معلقًا:«صلاح نجم كبير وقائد حقيقي، ويمنح المنتخب شخصية وثقة كبيرة داخل أرض الملعب».

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