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مشادة بسبب صرير الباب تخلف فاجعة في تركيا (فيديو)

  • 22 حزيران 2026
  • 10:48
مشادة بسبب صرير الباب تخلف فاجعة في تركيا فيديو

خبرني - شهدت مدينة فتحية التركية فاجعة جراء خلاف على صرير باب الحديقة المزعج أودى بحياة أب، وأصيبت زوجته وابنته بعد أن أطلق جارهما النار عليهما.

واندلع الخلاف بين الجارين؛ الأول بلغ من العمر 62 عاماً، والثاني 42 عاماً، على خلفية الضجيج المتكرر الصادر عن باب حديقة مجاورة. وما إن تطورت المشادة الكلامية حتى غادر الجار الأكبر سناً إلى منزله، وعاد حاملاً بندقية صيد، ليطلق النار على الضحية الذي لقي حتفه في عين المكان، فيما أُصيبت زوجته "إ.ج" البالغة 40 عاماً وابنتها "إ.ج" البالغة 13 عاماً بشظايا.

أُسعفت المرأتان فوراً إلى المستشفى؛ وأشارت المعلومات الطبية إلى خطورة حالة الأم.

فرضت قوات الدرك طوقاً أمنياً على المنطقة إثر الحادثة، واختبأ المشتبه به داخل منزله قبل أن يسلّم نفسه للقوات الأمنية. وباشرت الدرك تحقيقاً شاملاً في ملابسات الواقعة.

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