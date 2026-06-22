عراقجي: كرة القدم والمفاوضات ساحة واحدة للدفاع عن كرامة إيران

خبرني - ربط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بين أداء منتخب بلاده في مونديال 2026 والمفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن كل تحرّك في الملاعب أو وراء طاولة المفاوضات، دفاع عن الكرامة الإيرانية.

أكد الوزير عراقجي أن تحركات الشعب الإيراني بمختلف مجالاتها تشكل جزءا من نضال أوسع يهدف إلى الدفاع عن شرف وكرامة الأمة الإيرانية.

وكتب عراقجي على منصة "إكس": "من أرض الملعب إلى طاولة المفاوضات إلى ساحة المعركة، كل خطوة نخطوها كإيرانيين هي جزء من كفاح أكبر، ألا وهو الدفاع عن عرض شعبنا العزيز وكرامته".

ورافق المنشور صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر حارس المرمى الإيراني وهو يصد هجوماً من الفريق المنافس، بمساعدة فتيات صغيرات يظهرن بأجنحة، في إشارة رمزية للأطفال الإيرانيين الذين قضوا في الحرب الأخيرة.

ويأتي ذلك فيما اختتمت أمس الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في سويسرا، والتي شهدت تقدما مشجعا شمل وضع آلية لاستمرار المباحثات الفنية بين الجانبين.

يُذكر أن إيران تشارك في نهائيات كأس العالم 2026، وقد حققت تعادلا سلبيا مع المنتخب البلجيكي في مباراتها أمس، وسط إشادة محللين رياضيين بأداء حارس المرمى الإيراني المتميز.