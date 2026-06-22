أكثر المكسرات فائدة للغدة الدرقية

خبرني - أفادت الدكتورة يوليا سميرنوفا أخصائية الطب الوقائي خبيرة التغذية إلى أن الجوز البرازيلي أكثر أنواع المكسرات فائدة لصحة الغدة الدرقية.

ووفقا لها، لذلك ينبغي على الراغبين في دعم صحة الغدة الدرقية إدراجه في نظامهم الغذائي.

وتقول: "تناول حبتين إلى أربع حبات يوميا منه يكفي لتلبية احتياجات الجسم من السيلينيوم، حيث لا يمتص اليود بدون السيلينيوم. كما يحتوي البيض ومنتجات الألبان على اليود والسيلينيوم".

وتؤكد سميرنوفا، أن وظيفة الغدة الدرقية السليمة تتطلب أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية وزيت بذور الكتان والجوز، وفيتامين D3، المتوفر بكثرة في صفار البيض وكبد سمك القد والأسماك الدهنية، والمغنيسيوم، المتوفر بكثرة في بذور اليقطين والسبانخ والحنطة السوداء والكاكاو. وكذلك الكالسيوم، الموجود في بذور السمسم والجبن الصلب والجبن القريش واللوز.وبالإضافة إلى ذلك يعتبر الزنك وفيتامينات А ، Еـ، ومجموعة فيتامين В ضرورية أيضا لصحة الغدة الدرقية.

ووفقا له، أما في حال وجود نقص في اليود أو الإصابة بمرض هاشيموتو (مرض التهابي مزمن تهاجم فيه خلاايا منظومة المناعة خلايا الغدة الدرقية عن طريق الخطأ)، فإن المنتجات الغذائية لا تغني عن الأدوية. كما أن زيادة اليود قد تؤدي إلى أمراض المناعة الذاتية للغدة الدرقية.