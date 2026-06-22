اليابانيون يحولون بقايا المعكرونة إلى ورق

خبرني - ابتكر باحثون يابانيون من جامعة كاغاوا تقنية لإعادة تدوير بقايا معكرونة أودون (نوع من الشعرية الثخينة) وتحويلها إلى ورق قابل للتحلل الحيوي.

ويشير موقع Science Japan إلى أن هذه المادة الجديدة تنتج باستخدام كائنات دقيقة تحول مخلفات الطعام إلى صفائح رقيقة من السليلوز، تشبه ورق الواشي الياباني التقليدي.

وقد انبثقت فكرة هذا المشروع الذي أشرف عليه البروفيسور ناوتاكا تاناكا، من كلية الزراعة بالجامعة، كوسيلة للحد من هدر الطعام في محافظة كاغاوا، المشهورة في جميع أنحاء اليابان بمعكرونة سانوكى أودون. بعد الطهي، تبقى بعض المعكرونة غير مستخدمة، وعادة ما ترسل لإعادة التدوير.

وتبدأ عملية تحويل المعكرونة بطحن المتبقي منه وخلطها بالماء. ثم تضاف الإنزيمات إلى الخليط لشطر النشا إلى غلوكوز. بعد ذلك، تضاف إلى الخليط بكتيريا حمض الخليك، التي تشكل طبقة من السليلوز على مدى عدة أيام. تجفف الأغشية الناتجة بالهواء وتحول إلى صفائح ورقية دون استخدام طرق صناعة الورق التقليدية.

ووفقا للمبتكرين، يمكن لوجبة واحدة من أودون أن تنتج من خمس إلى عشر صفائح ورقية بحجم A4. وتتميز هذه المادة بمقاومتها العالية للرطوبة والتمزق مقارنة بالورق العادي، وبعد التخلص منها، تتحلل تماما في التربة بفعل الكائنات الدقيقة.

ويذكر أن البروفيسور تاناكا بدأ تجاربه على الورق الميكروبي قبل حوالي 16 عاما لأغراض تعليمية، دارسا العمليات التي تصنع بها البكتيريا السليلوز. وقرر لاحقا تطبيق هذه التقنية لمعالجة مشكلة هدر الطعام ودعم المجتمعات المحلية.

ويجري حاليا تنظيم الإنتاج بالشراكة مع مؤسسة خيرية، حيث تساهم هذه التقنية في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد تحسين ظروف استزراع البكتيريا، استقر الإنتاج عند حوالي 100 صفيحة ورقية شهريا.

ويستخدم هذا الورق بالفعل في صناعة مواد إعلانية وأعمال فنية. كما يدرس الباحثون استخدام الورق القابل للتحلل الحيوي في صناعة طعم صيد الأسماك وغيرها من المنتجات التي لا تلوث البيئة بعد استخدامها.