إطلاق معرض (صرخة سلام) بمشاركة فنانين من عدة دول

خبرني - أطلقت مبادرة لون كلمة نغم الدولية معرض الفن التشكيلي الإلكتروني "صرخة سلام"، بإشراف الفنانة التشكيلية اللبنانية سارة سرجيينكو، وذلك عبر منصات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من عدة دول، في فعالية فنية تحمل رسالة إنسانية تدعو إلى تعزيز قيم السلام والمحبة والأخوّة بين الشعوب.

ويأتي المعرض في إطار رسالة المبادرة الثقافية والإنسانية، الهادفة إلى توظيف الفن والإبداع بوصفهما وسيلتين للتواصل الإنساني، وترسيخ ثقافة الحوار والتقارب بين مختلف الثقافات، من خلال لغة بصرية تتجاوز الحدود والاختلافات.

وأكدت المبادرة أن معرض "صرخة سلام" يشكل مساحة فنية يلتقي فيها الإبداع مع الرسالة الإنسانية، حيث قدّم الفنانون المشاركون أعمالًا متنوعة عبّرت عن رؤاهم تجاه السلام بوصفه قيمةً إنسانية جامعة، وعن دور الفن في نشر الأمل والجمال وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأشارت إلى أن المعرض يعكس إيمانها الراسخ بأهمية الثقافة والفنون في بناء الجسور بين الناس، وإبراز القيم المشتركة التي تجمع الإنسانية، بعيدًا عن أي انقسامات أو حواجز.

من جانبها، أوضحت الفنانة التشكيلية اللبنانية سارة سرجيينكو، المشرفة على المعرض، أن الأعمال المشاركة قدّمت رؤى فنية متنوعة، اجتمعت جميعها حول فكرة السلام باعتباره حاجة إنسانية مشتركة ورسالة تستحق أن تُعبّر عنها الفنون بمختلف أشكالها.

ويُعرض المعرض إلكترونيًا عبر صفحات مبادرة لون كلمة نغم الدولية، بما يتيح للجمهور الاطلاع على الأعمال المشاركة والتفاعل معها، في تجربة فنية تجمع بين الإبداع والرسالة الإنسانية.

يُذكر أن المعرض أُقيم بإشراف عام من الإعلامية شيرين حجات، المستشار والناطق الإعلامي للمبادرة، فيما تولّى الأستاذ فادي شاهين، مؤسس ورئيس مبادرة لون كلمة نغم الدولية، متابعة وتنفيذ فعاليات المعرض ضمن رؤية المبادرة الرامية إلى دعم الثقافة والفنون وترسيخ قيم المحبة والسلام.