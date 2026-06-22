نقابة الأطباء تنعى عدداً من الأطباء وذوي الزملاء

خبرني - نعى مجلس نقابة الاطباء الأردنيين اليوم الاثنين بمزيد من الحزن والأسى:



الدكتور نبيل عبدالله الغاسوس

الدكتورة رزان فؤاد جرجي حداد

انعام علي مطيع شقيقة الدكتور موفق مطيع

حنان هندي والدة الزميلة الدكتورة ميساء منصور

حسنة عبد الرحمن الحاج والدة الدكتور اياد عبيد

سميحه سالم الختاتنة والدة الدكتور أمجد الشواوره

يمن الحناقطة زوجة الدكتور خالد عبد المجيد المعايطه

حليمة الفواعير والدة الدكتور بشير القماز

محيسن سالم الحولي والد الدكتور ايمن الحولي

مصطفى نفاع والد الدكتور نافع مصطفى نفاع

فوزي خليل مرجي والد الدكتور علاء مرجي

ابراهيم هاشم عربيات ابن الدكتور هاشم عربيات

والد الدكتور أحمد الساكت

والدة الدكتور سهل والدكتور محمد خصاونه

شقيقة الدكتور فاخر شطناوي

شفيق الدكتور ابراهيم عبدالله عياد

ابن الدكتور يوسف محمود العمري

لطيفة العكايلة والدة الدكتور العبد العكايلة

إنا لله وإنا إليه راجعون