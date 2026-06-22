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بن غفير: لبنان يجب أن يكون ملعبا لإسرائيل

  • 22 حزيران 2026
  • 10:02
بن غفير لبنان يجب أن يكون ملعبا لإسرائيل

خبرني - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جعل لبنان "ساحة لعب" للجيش الإسرائيلي، في تحد واضح للضغوط الأمريكية والدولية التي تطالب بوقف التصعيد العسكري في جنوب لبنان.
وقال بن غفير في تصريحاته إنه لا يقبل بأي قيود أمريكية على العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مضيفا: "إذا أخبر ترامب نتنياهو بمغادرة لبنان، يجب أن يكون الجواب: سيدي الرئيس، لا". 
واعتبر أن التمييز بين لبنان كدولة وبين حزب الله هو "نهج مصطنع" لا يمكن قبوله، مطالبا بجعل كامل الأراضي اللبنانية هدفا مباشرا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، دون أي استثناءات أو قيود.

وأضاف بن غفير: "ألف أم لبنانية قد تبكي، ولكن لا أم إسرائيلية واحدة"، ورافضا بشكل قاطع أي قيود إنسانية أو أخلاقية على الحرب، ومصرا على أن الأولوية المطلقة هي حماية الإسرائيليين بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب المدنيين اللبنانيين.

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