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النفط يتراجع مع تبدد مخاوف نقص الإمدادات

  • 22 حزيران 2026
  • 09:56
النفط يتراجع مع تبدد مخاوف نقص الإمدادات

خبرني - عكست أسعار النفط اتجاهها في تعاملات اليوم الاثنين وعادت إلى الانخفاض، حيث سجلت عقود "برنت" تراجعا بنحو 2%.
وجاء ذلك بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إذ أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، ​مما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.9% إلى 79.05 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" للشهر نفسه 0.73% إلى 75.03 دولار للبرميل.

وذكر الوسطاء أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران اختتموا جولتهم الأولى من المحادثات في سويسرا اليوم الاثنين. وبدأت المحادثات أمس ​الأحد بموجب شروط مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق ​النار الهش الذي بدأ في أبريل الماضي لمدة 60 يوما أخرى على الأقل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ‌إن ⁠بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

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