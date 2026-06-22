النفط يتراجع مع تبدد مخاوف نقص الإمدادات

خبرني - عكست أسعار النفط اتجاهها في تعاملات اليوم الاثنين وعادت إلى الانخفاض، حيث سجلت عقود "برنت" تراجعا بنحو 2%.
وجاء ذلك بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إذ أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.9% إلى 79.05 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" للشهر نفسه 0.73% إلى 75.03 دولار للبرميل.
وذكر الوسطاء أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران اختتموا جولتهم الأولى من المحادثات في سويسرا اليوم الاثنين. وبدأت المحادثات أمس الأحد بموجب شروط مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل الماضي لمدة 60 يوما أخرى على الأقل.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.