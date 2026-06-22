تايمز: زوجة ستارمر.. المرأة التي قد تقرر مصير رئاسة الوزراء البريطانية

خبرني - ذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن أحد المقربين من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن زوجته فيكتوريا ستؤثر تأثرا كبيرا في قراره النهائي بشأن احتمال استقالته

فوفقا للمعلومات التي نشرتها الصحيفة، قضى ستارمر عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته، حيث كان يتحدث تقريبا فقط مع زوجته وأقرب مساعديه، متسائلا إن كانت هناك طريقة لبقائه في منصبه أو أن "المسيرة قد وصلت إلى نهايتها".

وقالت الصحيفة في تقريرها: "في الوقت الراهن، تلعب زوجته دورا رئيسيا في تحديد ما سيحدث بعد ذلك. ففي الشهر الماضي، عندما بدا أن ستارمر على وشك الاستقالة بعد سلسلة من الاستقالات داخل الحكومة، كانت زوجته هي من لعب دورا حاسما في إقناعه بمواصلة النضال".

وأضافت الصحيفة أن أحد المقربين من رئيس الوزراء البريطاني صرح لـ"تايمز" بأنه لا ينبغي التقليل من تأثير زوجته على قراره النهائي.

يُذكر أن صحيفة "تلغراف" كانت قد ذكرت في 20 يونيو الجاري أن حلفاء ستارمر مقتنعون بأنه يستعد لتقديم استقالته، وربما يعلن ذلك الاثنين 22 يونيو، غير أن وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل نفى صحة هذه التقارير.