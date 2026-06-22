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قطر: 54 مصاباً و18 مفقوداً بانفجار في منطقة رأس لفان الصناعية

  • 22 حزيران 2026
  • 09:32
قطر 54 مصاباً و18 مفقوداً بانفجار في منطقة رأس لفان الصناعية

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية القطرية، فجر اليوم الاثنين، إصابة 54 شخصاً وفُقدان 18 آخرون في الانفجار الذي وقع مساء الأحد في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر، والتي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم نتيجة "حادث تقني".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الأحد وقوع انفجارفي أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية في قطر، إثر حادث تقني. وقالت الوزارة، في بيان، إن الانفجار وقع نتيجة عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في رأس لفان، وأسفر عن عدد من الإصابات، دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد، وأشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع الحادث.

وقالت قطر للطاقة في بيان لاحق إن "الحادث وقع نتيجة خلل تشغيلي أثناء بدء العمليات في منشأة برزان لإمدادات الغاز بمدينة رأس لفان الصناعية، الذي يستخدم لاحتياجات الغاز المحلية، ما أدى إلى وقوع انفجار أعقبه حريق".
وأضافت الشركة أن "فرق الاستجابة للطوارئ تدخلت فوراً لاحتواء النيران والسيطرة عليها"، مؤكدة نجاحها في إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه.

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