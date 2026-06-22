الأردن.. أجواء صيفية في أغلب المناطق حتى الخميس

خبرني - تسجل درجات الحرارة الاثنين حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32-18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30-16، وفي المرتفعات الشمالية 27-15، وفي مرتفعات الشراة 28-14، وفي مناطق البادية 38-19، وفي مناطق السهول 32-18، وفي الأغوار الشمالية 37-22، وفي الأغوار الجنوبية 39-25، وفي البحر الميت 38-24، وفي خليج العقبة 39-25 درجة مئوية.

ويطرأ الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس يوم الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

ويطرأ يوم الخميس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع بقاء الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.