بعد الفوز على نيوزيلندا.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الـ32

خبرني - حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا 3-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم ليعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ 32 من البطولة.

وتلعب مصر ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضا إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وضمن منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط. بينما تمتلك كل من إيران وبلجيكا نقطتين ونيوزيلندا نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد الفوز على نيوزيلندا

إذا فاز منتخب مصر على إيران في الجولة الثالثة فسيتأهل في الصدارة برصيد 7 نقاط.

وإذا تعادل مع إيران فسيضمن أيضا التأهل عندما يصل رصيده من النقاط إلى 5.

وإن خسر أمام إيران بأي نتيجة بشرط تعادل بلجيكا مع نيوزيلندا.

وإن خسر أمام إيران بأقل من هدفين، وفازت نيوزيلندا بأقل من هدف أو العكس.

كما أن المنتخب المصري ضمن المركز الثالث على الأقل وبمجموع 4 نقاط، ما يمنحه أفضلية كبيرة مقارنة بـ بقية ثوالث المجموعات الأخرى في حالة تراجعه لهذا المركز في الجولة الأخيرة، ونهاية باقي نتائج المجموعات الأخرى.

وستنتظر وقتها نتيجة مباراة بلجيكا مع نيوزيلندا، وإذا فازت بلجيكا سيكون فارق الأهداف هو الفيصل لتحديد متصدر المجموعة.

ويتأهل 32 منتخبا من أصل 48 إلى الدور الإقصائي الأول في مونديال 2026.

تُحسم 24 بطاقة بشكل مباشر، عبر تأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ 12. أما البطاقات الثماني المتبقية، فتذهب إلى أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

بمعنى آخر، لم يعد المركز الثالث يعني الخروج تلقائيا كما كان يحدث في النسخ السابقة. قد يكون المركز الثالث طريقا إضافيا إلى الأدوار الإقصائية، لكنه ليس بطاقة مضمونة.

وإذا تعادل منتخبان بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة

عدد الأهداف في المواجهات المباشرة

فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

عدد الأهداف في كل مباريات المجموعة

ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط).

ترتيب المنتخب في أحدث تصنيف للفيفا