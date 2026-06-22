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عمّان تستضيف اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية

  • 22 حزيران 2026
  • 08:13
عمّان تستضيف اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية

خبرني - يستضيف الأردن، اليوم الاثنين، اجتماعا تشاوريّا لوزراء خارجية الدول العربية، بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما يستضيف الأردن، بعد الاجتماع التشاوري، اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وتأتي الدورة الامستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت في 29 آذار 2026 برئاسة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي.

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