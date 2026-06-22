موعد مباراة منتخب مصر فجرا يثير جدلا مع ظهور دعوات غريبة

خبرني - تحول موعد مباراة المنتخب المصري بالجولة الثانية لبطولة كأس العالم أمام نيوزيلاندا، إلى حديث الساعة مع ظهور دعوات تطالب بـ"تأخير" صلاة الفجر لإتاحة الفرصة للمشاهدة.

ويلتقي المنتخب المصري بنيوزيلاندا في الساعة الـ4 فجرا بالتوقيت المحلي، ما دفع البعض إلى بدء الاستعداد بالمقاهي وطرح آخرين تأخير صلاة الفجر بالمساجد إلى ما بين الشوطين بداعي "الصلاة بطمأنينة"، وهو ما قوبل بموجة استهجان كبيرة.

وردا على هذه الدعوات، قال الدكتور عبد السلام عبد المنصف، الداعية بوزارة الأوقاف، إن "الدعوة لتأخير إقامة صلاة الفجر من أجل مشاهدة مباراة لكرة القدم والادعاء بأن هذا من الفقه، فهذا ليس من الفقه في شيء! فلا ينبغي ترك الصلاة من أجل لهو لا ثواب من ورائه".

وأكد أن "الأصل في الشريعة الإسلامية أن الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله"، معتبرا أن هذه الدعوات غريبة.



فيما سخر آخر من الدعوات المطالبة بتأخير صلاة الفجر، معلقا: "الفقه الكروي، على أيامي كنا بنسيب اللي في إيدينا عشان الصلاة، طلع أصلا إن الفقه إننا نسيب الصلاة لحد ما الشوط يخلص، ياااه ما الدنيا حلوة أهي يا جدعان بس لو نبطل تشدد".