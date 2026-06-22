مقتل ثلاثة إسرائيليين بالولايات المتحدة

خبرني - لقي ثلاثة إسرائيليين حتفهم في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن تحطمت طائرة خفيفة ذات محرك واحد كانوا يستقلونها في منطقة غابات بالقرب من مدينة بوي (Bowie) في ولاية ماريلاند الأمريكية.

وأفادت شبكة NBC الأمريكية، نقلا عن مركز اتصالات خدمات الأمن الداخلي في مقاطعة برينس جورج، بأنه تم تحديد موقع التحطم لأول مرة يوم السبت في الساعة 23:30 ليلا (بالتوقيت المحلي)، وذلك في أعقاب تنبيه طوارئ تلقائي أُرسل من جهاز آيفون، إلا أن حطام الطائرة لم يُعثر عليه إلا في ساعات الصباح الباكر من اليوم (الأحد).

وتم اكتشاف الحطام خلف مجمع سكني وبجانب ملعب أطفال، بعد عملية بحث استمرت طوال ساعات الليل.

ووفقا للشرطة، كانت الطائرة في طريقها من أوشن سيتي في نيوجيرسي إلى مقاطعة مونتغومري، ويبدو أنها كانت تُستخدم في رحلة تدريبية تابعة لمدرسة طيران محلية.

وحددت صحيفة "بالتيمور صن" الطائرة المعنية بأنها من طراز بايبير PA-28، وهو طراز يُعتبر أحد أكثر طائرات التدريب شيوعا في الولايات المتحدة.

وأعلنت طواقم الطوارئ التي وصلت إلى الموقع وفاة الطيار والراكبين اللذين كانا على متن الطائرة. وتتولى الهيئة الوطنية لسلامة النقل (NTSB) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التحقيق في ملابسات الحادث.