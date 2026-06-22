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الرأس الأخضر تفاجئ أوروغواي بنقطة ثمينة في المونديال
الرأس الأخضر تفاجئ أوروغواي بنقطة ثمينة في المونديال
22 حزيران 2026
03:17
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خبرني - خطف الرأس الأخضر نقطة ثمينة من أوروغواي بعد التعادل 2-2 ويشعل حسابات المجموعة الثامنة.
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