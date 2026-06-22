*
الاثنين: 22 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الرأس الأخضر تفاجئ أوروغواي بنقطة ثمينة في المونديال

  • 22 حزيران 2026
  • 03:17
الرأس الأخضر تفاجئ أوروغواي بنقطة ثمينة في المونديال

خبرني - خطف الرأس الأخضر نقطة ثمينة من أوروغواي بعد التعادل 2-2 ويشعل حسابات المجموعة الثامنة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

5 أسباب وراء الفوز التاريخي للمنتخب المصري والريمونتادا على نيوزيلندا
5 أسباب وراء الفوز التاريخي للمنتخب المصري والريمونتادا على نيوزيلندا
  • 2026-06-22 09:29
قصة كفاح حارس منتخب إيران بيرانفاند الملهمة
قصة كفاح حارس منتخب إيران بيرانفاند الملهمة
  • 2026-06-22 09:06
بعد الفوز على نيوزيلندا.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الـ32
بعد الفوز على نيوزيلندا.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الـ32
  • 2026-06-22 08:23
سلامي: مستعدون لمواجهة الجزائر ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
سلامي: مستعدون لمواجهة الجزائر ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
  • 2026-06-22 01:23
يزن العرب: ما زال أمامنا الكثير لنقدمه في كأس العالم
يزن العرب: ما زال أمامنا الكثير لنقدمه في كأس العالم
  • 2026-06-22 01:09
"تخوين" لاعبي الجزائر بعد مباراة الأرجنتين.. سلطة الضبط تحذر من التجاوزات "ال...
  • 2026-06-22 00:34