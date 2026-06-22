مادة كيميائية في الدماغ ربما تُخلصك من العادات السيئة

خبرني - وفقاً لدراسة جديدة أُجريت على الفئران، فإن المرونة السلوكية الكامنة وراء ردود أفعال البشر تجاه خيبة الأمل يمكن أن تعتمد على مادة كيميائية واحدة في الدماغ هي الناقل العصبي أستيل كولين.

وبحسب ما نشره موقع Science Alert نقلاً عن دورية Nature Communications، يمكن أن تُسهم هذه النتائج في فهم الحالات المرضية المرتبطة بهذا الناقل العصبي، بما يشمل الإدمان والوسواس القهري والفصام.

ناقل عصبي مهم

يوضح جيفري ويكنز، عالم الأحياء العصبية والمؤلف المشارك في الدراسة من معهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا قائلاً إنه "غالباً ما تتغير مستويات الأستيل كولين في علاجات الاضطرابات النفسية العصبية مثل مرض باركنسون أو الفصام". لذا، فإن فهم وظيفة هذا الناقل العصبي ضروري لعلاج العديد من الاضطرابات النفسية العصبية.

إن المثابرة ميزة قيمة، لكن الحيوانات تحتاج أيضاً إلى المرونة لتحمّل التغيرات البيئية. يعتمد البقاء أحياناً على سرعة التكيف. وتعتمد هذه المرونة بشكل كبير على الظروف الخارجية، ولكنها يمكن أن تعكس أيضاً حالات داخلية كالحالة المزاجية والمرونة النفسية والشخصية.

يقول ويكنز إنه "على وجه الخصوص، في حالات مثل الإدمان والوسواس القهري، تُلاحظ صعوبة في التخلص من العادات وتغيير السلوك".



لذا، فإن فهم آليات المرونة السلوكية يمكن أن يساعد يوماً ما في تطوير علاجات أفضل. تكشف الدراسة الجديدة عن آلية داخل أدمغة الفئران يبدو أنها تساعد في تحقيق التوازن بين المثابرة والحاجة العرضية إلى المرونة.

استكشفت التجارب كيف تحدث التغييرات غير المتوقعة في مسار مألوف يؤدي إلى مكافأة في دماغ القوارض. ويقول ويكنز إنه على الرغم من أن الأبحاث السابقة قد كشفت بعض التفاصيل حول الأصول العصبية للسلوك المرن، إلا أن العديد من الأسئلة الرئيسية لا تزال قائمة.

المرونة السلوكية

ويضيف ويكنز أن "الدراسات السابقة أشارت إلى أن الخلايا العصبية البينية الكولينية، وهي خلايا دماغية تفرز ناقلاً عصبياً يُسمى أستيل كولين، تُشارك في تمكين المرونة السلوكية"، موضحاً أنه أمكن "استخدام تقنيات تصوير متطورة لرصد إطلاق النواقل العصبية في الوقت الفعلي، والتعمق في الآليات الأساسية الكامنة وراء المرونة السلوكية".

درب الباحثون فئراناً على اجتياز متاهة افتراضية، ومنحوها وقتاً كافياً لتعلم مسار المكافآت قبل تغييره فجأة. عندما حاولت الفئران اتباع المسار الذي اعتادت عليه، لم تعد تحصل على المكافأة التي كانت تتوقعها.

وباستخدام مجهر ثنائي الفوتون ومستشعر أستيل كولين مُشفر جينياً، راقب الباحثون نشاط الدماغ قبل التغيير وبعده، كاشفين في الوقت الفعلي ما حدث أثناء تعلم الفئران المسار، ومرة أخرى أثناء معالجتها لانقطاعه المفاجئ.

لاحظ الباحثون أنه "على المستوى العصبي، كان هناك زيادة ملحوظة في إطلاق الأستيل كولين في مناطق معينة من الدماغ".

وأما على المستوى السلوكي، فقد كان ازدياداً في عدد الفئران التي تُظهر ما يُعرف بسلوك "الخسارة والتغيير"، حيث تُغير خياراتها في المتاهة بعد عدم الحصول على مكافأة.



تغيير خيارات مستقبلية

تشير النتائج إلى أن الأستيل كولين يُحفز الفئران على إعادة النظر في سلوكها، و"كلما زاد مستوى الأستيل كولين، زادت احتمالية تغيير الفئران لخياراتها المستقبلية".

ولاختبار هذا التفسير، قام الباحثون بتثبيط إنتاج الأستيل كولين لدى بعض الفئران. بدأت هذه الفئران تُظهر سلوكاً أكثر جموداً، وأصبحت أقل ميلاً لتجربة أساليب جديدة، حتى بعد الفشل الواضح لنهجها المفضل.

يدعم هذا الطرح فكرة أن الأستيل كولين يُساعد أدمغة الثدييات على التكيف مع المفاجآت غير السارة. لكن يؤدي هذا الناقل العصبي وظائف متعددة.

خيبة الأمل

فبينما حفزت خيبة الأمل في المتاهة معظم الخلايا العصبية الكولينية البينية لدى الفئران على إنتاج المزيد من الأستيل كولين، لم تتفاعل بعض مجموعات الخلايا تقريباً، أو حتى قللت من نشاطها.

ويرجح الباحثون أن هذه قد تكون آلية لحفظ المعلومات حول العادات الناجحة سابقاً، مما "يشير إلى أن الفئران قد لا تنسى بالضرورة المسار السابق للمكافأة، بل تحتفظ بهذه المعلومات تحسباً لتغير الموقف مجدداً".

ويشير الباحثون إلى أن المرونة السلوكية تتجاوز أي ناقل عصبي بمفرده، إذ تنشأ من تفاعلات عديدة بين مناطق الدماغ وأنظمته. ولا يقوم الأستيل كولين بكل هذا بمفرده، "لكنه جزء مهم من الصورة، لأن نشاط الجسم المخطط، حيث تتواجد هذه الخلايا العصبية البينية الكولينية، يُعد عنصراً أساسياً في هذا النظام".

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتوضيح دور الأستيل كولين في كل هذا، سواءً لإثراء المعرفة العامة بوظائف الدماغ أو لاستخلاص رؤى ثورية حول بعض الاضطرابات العصبية.