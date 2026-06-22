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  • خام برنت يزيد بأكثر من دولار للبرميل بعد بداية متعثرة للمحادثات بين أميركا وإيران

خام برنت يزيد بأكثر من دولار للبرميل بعد بداية متعثرة للمحادثات بين أميركا وإيران

  • 22 حزيران 2026
  • 01:45
خام برنت يزيد بأكثر من دولار للبرميل بعد بداية متعثرة للمحادثات بين أميركا وإيران

خبرني - زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد انطلاقة متعثرة للمحادثات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، في أول اجتماع بينهما في إطار اتفاق سلام مؤقت.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار، أو 1.35 %، إلى 81.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 2206 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست مستوى مرتفعا بلغ 82.30 دولار في بداية التداول.

والتقى جيه.دي.فانس نائب الرئيس الأميركي بمسؤولين إيرانيين الأحد لإجراء أول محادثات في إطار اتفاق سلام مؤقت، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب مع إيران.

وأعلنت طهران أنها أغلقت مضيق هرمز مرة أخرى.

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