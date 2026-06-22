*
الاثنين: 22 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ترمب: ستارمر سيستقيل بعد فشله الذريع

  • 22 حزيران 2026
  • 01:44
ترمب ستارمر سيستقيل بعد فشله الذريع

خبرني - توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يتنحى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه تحت وطأة ضغوط شديدة.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "ستارمر سيستقيل من منصب رئيس الوزراء"، مضيفا أنه "فشل فشلا ذريعا في مسألتين بالغتي الأهمية هما الهجرة والطاقة.. أتمنى له التوفيق".

وفي هذا السياق، أفاد وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل بأن ستارمر يفكر بالواقع السياسي والتحديات التي تواجهه، ويُجري "محادثات مع مجموعة كبيرة جدا من الأشخاص".

وتتقاطع هذه التصريحات والمواقف مع ما كشفت عنه وسائل إعلام غربية من بينها صحيفة أوبزرفر البريطانية التي توقعت أن ستارمر "سيحدد جدولا زمنيا للمغادرة".

وفي الاتجاه نفسه، كشفت شبكة سكاي نيوز أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر كانت من بين كبار الوزراء الذين نصحوا ستارمر بالاستقالة.

وتأتي هذه التطورات بعد فوز خصم ستارمر السياسي آندي برنهام في انتخابات تشريعية فرعية، أول أمس الجمعة، بمقعد نيابي، بات يؤهله لمنافسة ستارمر على منصبي زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء، بعدما استوفى برنهام شرط العضوية في البرلمان ليترشح لزعامة الحزب.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تايمز: زوجة ستارمر.. المرأة التي قد تقرر مصير رئاسة الوزراء البريطانية
تايمز: زوجة ستارمر.. المرأة التي قد تقرر مصير رئاسة الوزراء البريطانية
  • 2026-06-22 09:46
مقتل ثلاثة إسرائيليين بالولايات المتحدة
مقتل ثلاثة إسرائيليين بالولايات المتحدة
  • 2026-06-22 03:25
فوز مرشح يميني مدعوم من ترمب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية
فوز مرشح يميني مدعوم من ترمب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية
  • 2026-06-22 02:50
ليبيا.. السجن 7 سنوات لقيادي أمني أُدين بتعذيب سجناء
ليبيا.. السجن 7 سنوات لقيادي أمني أُدين بتعذيب سجناء
  • 2026-06-22 02:18
بعد أنباء مغادرة الوفد الإيراني.. نفي أمريكي لتوقف محادثات سويسرا
بعد أنباء مغادرة الوفد الإيراني.. نفي أمريكي لتوقف محادثات سويسرا
  • 2026-06-22 02:14
تسنيم: إيران ترفض العودة للمحادثات بعد تهديدات ترمب
تسنيم: إيران ترفض العودة للمحادثات بعد تهديدات ترمب
  • 2026-06-22 01:48