سلامي: مستعدون لمواجهة الجزائر ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

خبرني - أكّد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، ليل الأحد - الاثنين، إن مباراة الأردن أمام الجزائر قوية، مشيرا إلى أن المنتخب يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف سلامي خلال مؤتمر صحفي خاص بمواجهة الأردن لنظيره الجزائري أن قلة الخبرة للنشامى أمام النمسا حسمت المباراة ورهبة البداية أصبحت من الماضي.

وأكد سلامي أن مباراة الجزائر فاصلة والفائز حظوظه أوفر في التأهل.

وأكد استعداد المنتخب لمواجهة الجزائر.

وفي حديثه عن مباراة الجزائر قال إن رهبة المواجهة والتوتر لدى بعض اللاعبين وعدم الفعالية الهجومية أدت إلى عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام النمسا.

ولف سلامي إلى أن مواجهة الجزائر قوية والمنتخب يملك نقاطا يمكن أن يستغلها أمام الجزائر.

"نأمل أن نكون أكثر نجاعة هجوميا وصلابة دفاعيا" وفق سلامي

وتابع سلامي: "تعلمنا الكثير أمام النمسا ومواجهة الجزائر قوية ونتمنى أن نظهر قوتنا أمامهم".

وتابع: "سنواجه الجزائر بثقة، وبعد هزيمتهم أمام الأرجنتين لن يكونوا بكامل جاهزيتهم".

وقال سلامي إن النشامى بحالة معنوية مميزة ونافشوا النمسا لكنهم تفوقوا في الضربات الثابتة فقط.

وأضاف أن النشامى يملكون الخصائص المطلوبة لمواجهة الجزائر وتحقيق نتيجة إيجابية.

بدوره قال لاعب المنتخب الوطني يزن العرب خلال المؤتمر إن المنتخب سيكون على الموعد أمام الجزائر وفي قمة التركيز.

وأوضح العرب أن النتيجة أمام النمسا لا تعكس ما تم تقديمه من قبل النشامى وما زال أمامنا الكثير لنقدمه في كأس العالم.

وجاء المؤتمر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويقام المؤتمر في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لستاد سان فرانسيسكو باي أرينا، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

ويعقب المؤتمر الصحفي التدريب الرسمي للنشامى عند الساعة الثامنة مساء الأحد بتوقيت سان فرانسيسكو (السادسة من صباح الاثنين بتوقيت الأردن) على ملعب سان خوسيه بارك، حيث ستكون الدقائق الـ15 الأولى من الحصة التدريبية متاحة أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة المقررة عند السادسة صباح الثلاثاء 23 حزيران بتوقيت الأردن، على ستاد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان النشامى أجروا تدريبهم الجمعة على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وسائل الإعلام.

وغادر وفد المنتخب إلى مدينة سان فرانسيسكو استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري.

وتضم قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، علي علوان.

ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في المونديال بالخسارة أمام النمسا 1-3، فيما فازت الأرجنتين على الجزائر 3-0، فيما يختتم النشامى مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين عند الخامسة من صباح الأحد 28 حزيران بتوقيت الأردن، على ملعب دالاس.