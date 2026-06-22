استطلاع: استياء غالبية البريطانيين من خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

خبرني - أظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الأحد، أن ما يصل إلى ثلثي المشاركين في الاستطلاع من البريطانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية يعتقدون أن قرار بلادهم بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016 كان له تأثير سلبي على البلاد.

وكشف الاستطلاع، الذي أجراه المجلس من السابع إلى 14 أيار وشارك به أكثر من 2000، أن نحو ثلثيهم يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رفع تكاليف المعيشة وأثر سلبا على الاقتصاد.

وقال مارك ليونارد رئيس المجلس، وهو مركز أبحاث، "على مدى 10 سنوات أدرك البريطانيون أن آمالهم في حياة أفضل خارج الاتحاد الأوروبي لم تتحقق وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قوض قدرة المملكة المتحدة على التعامل مع قضايا تهم الناخبين".

ورأى 56% من المشاركين في الاستطلاع أن الانسحاب من الاتحاد كان له تأثير سلبي على معالجة قضايا متعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتجارة والبيروقراطية بينما قال 57% إنه زاد من الصعوبات التي يواجهها الشبان اجتماعيا واقتصاديا ورأى 57% أنه كان قرارا "خاطئا".

وأشار المجلس إلى أن ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع يرغبون الآن في إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

وأظهر الاستطلاع أن البريطانيين يرون أن أوروبا شريك أمني أفضل من الولايات المتحدة في حين لم تتجاوز نسبة من يعتبرون واشنطن حليفا 18% من المشاركين.

وكانت قضية الحد من الهجرة أحد أبرز محاور حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن الاستطلاع أظهر أن 56% من البريطانيين يرون أن نهج ما بعد الخروج لم يكتب له النجاح ويقولون إنهم سيدعمون عودة حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات التجارية.

وقال المجلس إن استطلاعا منفصلا أُجري في 15 من دول الاتحاد الأوروبي أظهر أن ثلثي من شملهم الاستطلاع يؤيدون عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل.