خبرني - أكد قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الأحد، أن خوض مباراته الدولية الـ100 عند ملاقاة العراق الاثنين في مونديال 2026 لكرة القدم، "رقم تاريخي سيكون مميزا".

وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني (27 عاما)، بطل العالم في 2018 ووصيف كأس العالم في 2022، سجل ظهوره الأول مع المنتخب في 25 آذار 2017 أمام لوكسمبورغ، وحطّم رقم الأهداف بقميص "الزرق" (58) بعدما سجل هدفين في مرمى السنغال الثلاثاء (3-1) في المباراة الأولى لفرنسا في نهائيات أميركا الشمالية.

وقال مبابي في مؤتمر صحافي "إنها دائما متعة أن تتاح لك فرصة اللعب مع المنتخب. لا شيء يضاهي اللعب مع المنتخب الوطني. الرقم 100 رقم تاريخي، وسيكون مميزا بالنسبة لي، لكن الرهان سيبقى الأهم، علينا أن نفوز من أجل التأهل".

وعقب فوزه على "أسود التيرانغا"، يمكن لفرنسا حجز بطاقتها إلى دور الـ32" ثمن النهائي في حال الفوز الاثنين في فيلادلفيا.

وسُئل مبابي، صاحب 14 هدفا في ثلاث نسخ من كأس العالم، أيضا عن الرقم القياسي لعدد الأهداف في النهائيات والذي يتقاسمه الألماني ميروسلاف كلوزه والأرجنتيني ليونيل ميسي (16). وقال "كنت أعلم أن ليو سيسجل (أمام الجزائر)، فهو يسجل دائما. أنا من خلفه. لن أكون هنا في سن الأربعين، ستكونون قد أبعدتموني قبل ذلك (مبتسما). لا أتطلع بعيدا، أريد الاستمتاع بهذه البطولة".