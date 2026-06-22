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مونديال 2026.. بلجيكا وإيران تكتفيان بالتعادل السلبي في مواجهة مثيرة

  • 22 حزيران 2026
  • 00:00
مونديال 2026 بلجيكا وإيران تكتفيان بالتعادل السلبي في مواجهة مثيرة

خبرني - في مواجهة تاريخية حسم التعادل السلبي (0-0) لقاء بلجيكا وإيران ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لمونديال 2026 على ملعب لوس أنجلوس.

ورفع كل منتخب رصيده إلى نقطتين بعد تعادلهما أيضا في الجولة الافتتاحية، لتبقى حسابات التأهل مفتوحة قبل الجولة الأخيرة.

وشهدت المباراة أفضلية هجومية نسبية للمنتخب البلجيكي، إلا أن الحارس الإيراني علي رضا بيرافان تألق بشكل لافت، بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة أبرزها محاولتا كيفن دي بروين ودي كوبير في الدقيقة التاسعة، ثم تدخل بنجاح أمام عرضية خطيرة من توماس مونييه.

وكاد المنتخب الإيراني أن يخطف هدف التقدم عبر مهدي تاريمي في الدقيقة 25، لكن حكم الفيديو المساعد (VAR) ألغى الهدف بعد المراجعة، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

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