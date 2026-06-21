الحمدان ينقذ السعودية من معادلة رقم تونس السلبي في كأس العالم

خبرني - أنقذ المهاجم البديل عبدالله الحمدان المنتخب السعودي من رقم سلبي في كأس العالم 2026 بعدما سدد كرة في الشوط الثاني تجاه مرمى الحارس الإسباني أوناي سيمون في مباراة الفريقين التي انتهت 4-0 لمصلحة "لا فوريا روخا" يوم الأحد.

وكانت السعودية تسير نحو إنهاء مباراة إسبانيا دون تسديد أي كرة تجاه المرمى، لكن عبدالله الحمدان أنقذها من الرقم السلبي بعدما سدد كرة تجاه مرمى أوناي سيمون في الدقيقة 81.

وقبل مباراة السعودية، أنهت تونس مباراتها أمام اليابان بـ"صفر" تسديدات تجاه المرمى، وذلك خلال خسارتها الثقيلة 4-0 والتي أكدت توديعها للبطولة.

ولم تسدد هايتي أي كرة تجاه مرمى البرازيل في المباراة التي انتهت لمصلحة أبطال العالم 5 مرات بثلاثة أهداف دون رد.